«Tenk før du skriver»: NFL-spillerens kone fordømmer hatefulle kommentarer

Bak hver idrettsutøver står det kjære som også leser kommentarene. Dette er budskapet Mindy Armstead, psykiater og kone til NFL-spilleren Arik Armstead, ønsket å formidle. I et intervju med People magazine fordømte hun de hatefulle kommentarene som spillere og deres familier mottar, og etterlyste mer menneskelighet. Hennes motto: «Tenk før du skriver.»

En oppfordring til empati

For Mindy Armstead er konklusjonen ubestridelig. «Jeg skulle ønske folk skulle innse at det de ser på sosiale medier bare representerer 1 % av hvem disse mennene er», forklarer hun. Hun gjentar en ofte glemt sannhet: bak spillerne står «mennesker, med familier som også leser disse meldingene … barn som kunne lese dem». Det er en oppfordring til alle om å vurdere virkningen av ordene sine før de legger dem ut.

Stadig mer aggressive kommentarer

Kona til den amerikanske fotballspilleren Arik Armstead har også observert en bekymringsfull nedgang. Ifølge henne har kommentarene blitt «mye mer aggressive de siste årene», et fenomen hun spesielt tilskriver fremveksten av sportsbetting. «Det kan ødelegge dagen deres, og deres kjære leser dem også», understreker hun, og oppfordrer publikum til å se spillerne «som mennesker, ikke bare større enn livet». «Tro meg, de gjør sitt beste», insisterer hun.

En forpliktelse til mental helse

Mindy Armstead kjemper også denne kampen profesjonelt. Som psykiater har hun gjort det til sitt oppdrag å bryte tabuene rundt mental helse, spesielt blant idrettsutøvere. Denne saken resonnerer med hennes personlige erfaring, i skjæringspunktet mellom yrke og familieliv. Gjennom ordene sine ønsker hun å redusere stigmaet som fortsatt omgir disse problemene og minne alle på at idrettsutøvere ikke er immune mot psykisk lidelse.

En historie som startet på sosiale medier

Som mor til flere barn har hun delt livet sitt med mannen sin i omtrent ti år. Historien deres startet på sosiale medier, før den utviklet seg til et langdistanseforhold og deretter ekteskap. Denne reisen gir enda mer tyngde til hennes oppfordring om en mer medfølende bruk av disse plattformene.

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Gjennom dette vitnesbyrdet minner Mindy Armstead oss om en avgjørende sannhet: bak skjermene finnes det mennesker. Ved å oppfordre til større empati og tilbakeholdenhet inviterer hun alle til å reflektere over virkningen av ordene sine. Et universelt budskap som strekker seg langt utover sportens sfære.