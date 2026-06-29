Partneren til en portugisisk spiller og tvillingsøsteren hennes tiltrekker seg all oppmerksomheten på tribunen.

Under en Portugal-kamp i FIFA World Cup™ i 2026 havnet to fans uforvarende i rampelyset. Disse tvillingsøstrene, som ble filmet på tribunen, gikk raskt viralt på sosiale medier. Og med god grunn: en av dem, Matilde Neiva, er ingen ringere enn partneren til den portugisiske spilleren Francisco Conceição.

To tvillingsøstre som skaper oppstyr

Scenen utspilte seg under Portugals siste gruppespillkamp mot Colombia. Tvillingsøstrene satt på tribunen, ikledd den portugisiske landslagstrøyen, og ble fanget på kamera. Deres slående likhet, så vel som deres svært uttrykksfulle reaksjoner – spesielt under en mistet mulighet av det portugisiske laget – gikk ikke ubemerket hen på nettet. På sosiale medier lurte mange på identiteten til disse to fansen, og oversvømmet sosiale medier med beundrende meldinger.

Francisco Conceiçãos følgesvenn

Det tok ikke lang tid før mysteriet ble løst. En av tvillingene, Matilde Neiva, er faktisk partner til Francisco Conceição, kantspiller for det portugisiske landslaget. Paret, som er svært private om sitt personlige liv, har angivelig vært sammen siden 2023. Spilleren, sønn av trener Sérgio Conceição, kom til Juventus forrige sesong. Tvillingsøsteren hans, Maria, var ved hans side den kvelden.

Et fenomen spesifikt for konkurranse

Denne sekvensen illustrerer nok en gang et nå veletablert fenomen: under store konkurranser er oppmerksomheten ikke lenger begrenset til banen. Spillernes partnere, kjendiser eller vanlige fans blir, under en filmet reaksjon, til figurer som følges og kommenteres. FIFA World Cup 2026™, sett av milliarder av seere, gir en ideell plattform for disse spontane øyeblikkene, som er en velsignelse for sosiale medier.

På bare noen få sekunder på skjermen gjorde Matilde Neiva og tvillingsøsteren hennes et varig inntrykk, og beviste at atmosfæren på tribunen også er en del av skuespillet. Med støtten til det portugisiske laget og båndet mellom tvillingsøstrene, ga de to søstrene utilsiktet et av kveldens mest delte bilder.