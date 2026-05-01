Tyggegummi-rosa og en «flytende» effekt: skuespillerinnen Salma Hayek presenterer et antrekk som fascinerer

Den meksikansk-amerikansk-libanesiske skuespillerinnen, regissøren og produsenten Salma Hayek trenger ikke en rød løper for å skape et minneverdig antrekk. På Instagram delte hun en serie bilder ved bassengkanten i en tyggegummi-rosa kjole med en «flytende» effekt – og følgerne hennes ble fullstendig overveldet.

En bassengkjole egnet for et palass

Plagget er umiddelbart gjenkjennelig: en lang, flagrende kjole i tyggegummi-rosa sateng, med en «flytende» effekt som fanger lyset med hver bevegelse. Trekvart-ermene, V-halsen og det vide, litt hengende skjørtet gir anseelsen en nesten kongelig følelse – en sterk kontrast til den avslappede omgivelsen, en treterrasse ved bassenget. En sølvdetalj i livet gir et snev av eleganse uten å tynge ned silhuetten.

Det som gjør antrekket spesielt spennende er enkelheten. Ingen smykker, ingen hæler – bare et par store, svarte solbriller og minimal sminke som avslører en blank manikyr. Det mørke håret hennes falt naturlig i en midtskill. Alt ved dette antrekket virker designet for å la kjolen tale for seg selv. Og det er nettopp det som fungerer.

Lobito og Bowie, medstjerner i innlegget

Bildeteksten til innlegget sier like mye som bildene: «Hunder finnes i alle former og størrelser. 🐾 Lobito er min søte, uatskillelige følgesvenn. Bowie er den nysgjerrige, energiske og lekne valpen.» Salma Hayek slapper av i en knallblå sofa med sine to hunder – Lobito, en liten hvit hund, og Bowie, en svart og hvit valp som utforsker terrassen. Et avslappende øyeblikk filmet med samme uanstrengte eleganse som den flotteste røde løperen.

En uke med stilistiske kontraster

Dette avslappede antrekket kommer bare dager etter Salma Hayeks slående opptreden på den 12. Breakthrough Prize-seremonien i Santa Monica, hvor hun hadde på seg en svart Gucci-kjole med V-hals, gulvlang slep, blomsterblonder og paljetter, tilbehøret med diamantsmykker og en oppsatt frisyre som avslørte hennes naturlige grå hår. Fra skimrende svart til «flytende» rosa ved vannet – den samme kvinnen, to verdener, samme mestring.

Tyggegummi-rosa, sesongens farge

Valget av tyggegummi-rosa er ingen tilfeldighet i dagens motelandskap. Denne fargen, et sted mellom sukker og lysstyrke, har etablert seg som en av signaturfargene våren 2026 – brukt på catwalken så vel som i hverdagsgarderoben. Kombinert med en «flytende» satengfinish får den en ekstra dimensjon: mer couture, uten å miste mykheten.

En flytende rosa kjole, mørke solbriller, to hunder og en solrik terrasse: Salma Hayek har nok en gang bevist at eleganse ikke kjenner tid eller sted. Og at det noen ganger er ved bassenget at de mest fengslende antrekkene avsløres.

«Et nettverk av gamle ungkarer»: Sanger Alicia Keys fordømmer bransjens indre virkemåte
Hun bryter reglene: skuespillerinnen Anne Hathaway gir leopardmønsteret en vri med en «uventet» farge.

