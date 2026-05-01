«Pose med bein»: Modell Bella Hadid er siktet inn igjen

Den amerikanske modellen Bella Hadid så fantastisk ut på den røde løperen på REVOLVE-moteshowet i Los Angeles. Likevel, under bildene fra arrangementet, florerte nettkommentarer rettet mot fysikken hennes (skinny shaming). Bare nok en episode av et veldokumentert, og fortsatt like skadelig, fenomen.

Kommentarer som har blitt gjentatt i årevis

Ordene som brukes av noen internettbrukere under Bella Hadids bilder på REVOLVE-moteshowet er de samme som vi har sett i årevis under modellinnlegg: «for tynn », «skjelettlignende» – egenskaper som reduserer en kvinne til utseendet hennes for å devaluere henne ytterligere. Nevnelsen av Ozempic – en medisin som opprinnelig var ment for diabetikere, misbrukt av noen kjendiser for vekttap – forsterker dette som en ytterligere anklage. Disse kommentarene er uansett fullstendig uberettigede.

Skinny shaming: den minst omtalte formen for kroppsskamning

Skinny shaming er det motsatte av fatfobi: det refererer til stigmatiseringen og de sårende bemerkningene som oppleves av folk som anses som «for tynne». Det er mindre synlig enn fatfobi, som er avhengig av veldokumentert strukturell og hverdagslig diskriminering – i offentlige rom, på arbeidsplassen og på offentlig transport. Det er imidlertid ikke mindre skadelig. Det gir næring til angst og selvforakt hos de berørte, og kan forverre eksisterende spiseforstyrrelser.

Krav som er umulige å oppfylle

Erfaringene til kvinner som Bella Hadid fremhever et avslørende paradoks: å aldri være «for tykk», og heller aldri «for tynn» – under straff for å bli stemplet som «anorektisk», et begrep som brukes som en fornærmelse selv om det refererer til en alvorlig helsetilstand. Disse motstridende kravene illustrerer perfekt det som er kjent som kroppsskam i videste forstand: samfunnets konstante «vurdering» av kvinners kropper i henhold til urealistiske, stadig skiftende og samtidig umulige å oppfylle standarder.

De konkrete konsekvensene for mental helse

Normaliseringen av denne typen kommentarer er ikke uten konsekvenser. Kroppsdysmorfisk lidelse – dette patologiske forholdet til ens utseende, svært vanlig blant unge kvinner – er drevet av nettopp denne typen konstant ytre dømmekraft. Mental og fysisk helse er alltid tett knyttet sammen når det gjelder selvoppfatning. Og ideen om at kjendiser er «immune» mot disse bemerkningene fordi de er i offentlighetens søkelys, er uholdbar: mennesker forblir mennesker, uavhengig av berømmelse.

Til syvende og sist vil kvinner som er «for tykke», «for tynne» ... aldri vinne på denne slagmarken, fordi denne slagmarken ikke var designet for at de skulle vinne. Det eneste sammenhengende svaret på disse motstridende kravene er å slutte å gi dem næring – i kommentarer så vel som i samtaler.