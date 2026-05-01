«Pose med bein»: Modell Bella Hadid er siktet inn igjen

@bellahadid / Instagram

Den amerikanske modellen Bella Hadid så fantastisk ut på den røde løperen på REVOLVE-moteshowet i Los Angeles. Likevel, under bildene fra arrangementet, florerte nettkommentarer rettet mot fysikken hennes (skinny shaming). Bare nok en episode av et veldokumentert, og fortsatt like skadelig, fenomen.

Kommentarer som har blitt gjentatt i årevis

Ordene som brukes av noen internettbrukere under Bella Hadids bilder på REVOLVE-moteshowet er de samme som vi har sett i årevis under modellinnlegg: «for tynn », «skjelettlignende» – egenskaper som reduserer en kvinne til utseendet hennes for å devaluere henne ytterligere. Nevnelsen av Ozempic – en medisin som opprinnelig var ment for diabetikere, misbrukt av noen kjendiser for vekttap – forsterker dette som en ytterligere anklage. Disse kommentarene er uansett fullstendig uberettigede.

Skinny shaming: den minst omtalte formen for kroppsskamning

Skinny shaming er det motsatte av fatfobi: det refererer til stigmatiseringen og de sårende bemerkningene som oppleves av folk som anses som «for tynne». Det er mindre synlig enn fatfobi, som er avhengig av veldokumentert strukturell og hverdagslig diskriminering – i offentlige rom, på arbeidsplassen og på offentlig transport. Det er imidlertid ikke mindre skadelig. Det gir næring til angst og selvforakt hos de berørte, og kan forverre eksisterende spiseforstyrrelser.

Krav som er umulige å oppfylle

Erfaringene til kvinner som Bella Hadid fremhever et avslørende paradoks: å aldri være «for tykk», og heller aldri «for tynn» – under straff for å bli stemplet som «anorektisk», et begrep som brukes som en fornærmelse selv om det refererer til en alvorlig helsetilstand. Disse motstridende kravene illustrerer perfekt det som er kjent som kroppsskam i videste forstand: samfunnets konstante «vurdering» av kvinners kropper i henhold til urealistiske, stadig skiftende og samtidig umulige å oppfylle standarder.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Just Jared (@justjared)

De konkrete konsekvensene for mental helse

Normaliseringen av denne typen kommentarer er ikke uten konsekvenser. Kroppsdysmorfisk lidelse – dette patologiske forholdet til ens utseende, svært vanlig blant unge kvinner – er drevet av nettopp denne typen konstant ytre dømmekraft. Mental og fysisk helse er alltid tett knyttet sammen når det gjelder selvoppfatning. Og ideen om at kjendiser er «immune» mot disse bemerkningene fordi de er i offentlighetens søkelys, er uholdbar: mennesker forblir mennesker, uavhengig av berømmelse.

Til syvende og sist vil kvinner som er «for tykke», «for tynne» ... aldri vinne på denne slagmarken, fordi denne slagmarken ikke var designet for at de skulle vinne. Det eneste sammenhengende svaret på disse motstridende kravene er å slutte å gi dem næring – i kommentarer så vel som i samtaler.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Article précédent
Hun bryter reglene: skuespillerinnen Anne Hathaway gir leopardmønsteret en vri med en «uventet» farge.
Article suivant
Modell Irina Shayk, 40, skapte furore i en dekonstruert lyserosa kjole.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Modell Irina Shayk, 40, skapte furore i en dekonstruert lyserosa kjole.

Den russiske modellen Irina Shayk oppsummerte sin nåværende sinnstilstand i en bildetekst: «Overalt.» Instagram-karusellen hennes, som blander urbane...

Hun bryter reglene: skuespillerinnen Anne Hathaway gir leopardmønsteret en vri med en «uventet» farge.

Den 28. april 2026, under en visning av filmen «The Devil Wears Prada 2» i New York, skapte...

Tyggegummi-rosa og en «flytende» effekt: skuespillerinnen Salma Hayek presenterer et antrekk som fascinerer

Den meksikansk-amerikansk-libanesiske skuespillerinnen, regissøren og produsenten Salma Hayek trenger ikke en rød løper for å skape et minneverdig...

«Et nettverk av gamle ungkarer»: Sanger Alicia Keys fordømmer bransjens indre virkemåte

Den amerikanske pianisten og sangeren Alicia Keys har en karriere som strekker seg over 25 år, 17 Grammy-priser...

Som 52-åring har Heidi Klum på seg et strandantrekk som varsler 2026-trenden.

Den tysk-amerikanske modellen, TV-programlederen og skuespillerinnen Heidi Klum trengte ikke en spektakulær setting for å fange oppmerksomheten. Med...

Satengkjole: Skuespillerinnen Hilary Duff tør å legge til en detalj som utgjør hele forskjellen

Den amerikanske skuespillerinnen og sangeren og låtskriveren Hilary Duff har lenge visst at en enkel kjole kan bli...