Hun bryter reglene: skuespillerinnen Anne Hathaway gir leopardmønsteret en vri med en «uventet» farge.

Den 28. april 2026, under en visning av filmen «The Devil Wears Prada 2» i New York, skapte den amerikanske skuespillerinnen Anne Hathaway furore ved å våge å kombinere leopardmønster med en lys, livlig rødfarge.

Michael Kors leopardfrakk, midtpunktet i stilen

På en filmvisning i New York valgte Anne Hathaway å gjøre en leopardprintkåpe fra Michael Kors til midtpunktet i antrekket sitt. Et statement-plagg hun ikke prøvde å bagatellisere – snarere tvert imot. Hun brukte den fremtredende, som et stiluttrykk i seg selv.

Leopard og rød: uventede partnere

Under kåpen avslørte hun en livlig rød skjortekjole med en diskret, synlig krage, noe som skapte en umiddelbart merkbar lag-på-lag-effekt. På føttene hennes var skarlagenrøde pumps perfekt koordinert med en miniveske og matt leppestift. Resultatet: en silhuett der to slående plagg sameksisterer uten å kansellere hverandre ut.

Dette er ikke første gang Michael Kors-jakken har dukket opp. I mars i fjor i Milano hadde Anne Hathaway på seg den samme jakken, denne gangen sammen med hvite jeans og tresko med Chloé-smykker. Leopardtrykket har dermed blitt en av stiltrådene i reklamekampanjen hennes, en signatur som er gjenkjennelig fra by til by.

Rød, nøkkelfargen i 2026

Rødt ser ut til å bli den dominerende fargen i 2026 – enten det brukes fra topp til tå eller som et aksent, er nok til å forvandle ethvert antrekk. I denne sammenhengen får Anne Hathaways valg en ekstra dimensjon: ved å kombinere det med leopardmønster følger hun ikke bare en trend, hun støtter den. Og siden rødt naturlig fremkaller filmens verden hun kom for å promotere, er den stilistiske antydningen komplett.

En hyllest til Andrea Sachs

Det er vanskelig å ikke se dette som en nikk til et av hennes ikoniske antrekk i den første filmen «The Devil Wears Prada», da rollefiguren hennes Andrea Sachs ruslet gjennom gatene i New York i en grønn kåpe med leopardmønster på slaget. Tjue år senere er sirkelen sluttet: trykket er tilbake, og denne gangen er det Anne Hathaway selv som setter de nye reglene.

Kort sagt, den amerikanske skuespillerinnen Anne Hathaway valgte ikke bare et antrekk: hun la grunnlaget for et antrekk vi vil se overalt innen høsten.