Skuespillerinnen Bella Thornes «dristige» skinnlook skaper oppstyr

Den amerikanske skuespillerinnen og modellen Bella Thorne la nylig ut et bilde på Instagram der hun hadde på seg røde skinnbukser, og detaljen utløste umiddelbart et skred av reaksjoner.

Røde skinnbukser

Dette er midtpunktet i innlegget: et par knallrøde skinnbukser med en utskjæring foran som umiddelbart trekker blikket. Sømløst integrert i plagget skaper det visuelt effekten av undertøy direkte på buksene, og undergraver de klassiske kodene til dette ikoniske plagget. Mer enn bare en detalj, forvandler denne finishen et fast innslag i rockestetikken til et utpreget avantgarde-uttrykk.

Fotografiet er bevisst innrammet på buksene, og avslører ingenting annet av kroppen eller ansiktet til den amerikanske skuespillerinnen og modellen Bella Thorne. Dette valget forsterker bildets gåtefulle dimensjon, samtidig som det fokuserer betrakterens oppmerksomhet utelukkende på plaggets unike snitt. Fraværet av kontekst blir et visuelt bevisst valg: jo mindre bildet viser, desto mer skiller plagget seg ut.

Fansen vant over umiddelbart

Kommentarene strømmet inn. «Du er bokstavelig talt dronningen», skrev en følger. «Du kan bruke hvilken som helst farge og gjøre den helt til din egen, @bellathorne», la en annen til. Disse reaksjonene gjenspeiler Bella Thornes evne til å gjøre hvert innlegg til en stor begivenhet.

Utover entusiasmen, enten den er positiv eller kritisk, avslører disse reaksjonene også noe bredere om hvordan kvinners kropper og utseende systematisk kommenteres på sosiale medier. I virkeligheten stammer denne typen selvpresentasjon først og fremst fra et personlig valg: Bella Thorne kler seg som hun vil og deler det hun vil, uten nødvendigvis å søke ekstern godkjenning. Dommer, enten det er ros eller kritikk, blir ofte et ekstra lag til en tilnærming som fundamentalt sett er uavhengig av dem.

Rødt skinn, øyeblikkets farge og materiale

Dette antrekket gjenspeiler en dobbel trend for våren 2026: skinnets tilbakekomst som et nøkkelmateriale for alle årstider, og rødt dominans i garderober. Kjendiser som den amerikanske skuespillerinnen Anne Hathaway, den amerikanske sangeren og låtskriveren Demi Lovato og den amerikanske sangeren Lizzo har alle innlemmet rødt i sine nylige antrekk – i svært forskjellige stiler, men med samme overbevisning om at det er fargen man vil se i år.

Kort sagt, Bella Thorne trengte ikke mye for å skape blest. Det er ofte slik de mest effektive antrekkene fungerer: ved å ta et enkelt dristig valg og holde seg til det.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Modell Irina Shayk, 40, skapte furore i en dekonstruert lyserosa kjole.

Den russiske modellen Irina Shayk oppsummerte sin nåværende sinnstilstand i en bildetekst: «Overalt.» Instagram-karusellen hennes, som blander urbane...

