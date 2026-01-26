«Å være kvinne betyr å bli dømt på utseendet ditt»: Michelle Obama fordømmer dobbeltmoral

Michelle Obama fordømmer sterkt den vedvarende dobbeltmoralen kvinner møter, da de først og fremst blir bedømt ut fra utseendet sitt snarere enn prestasjonene sine. I podkasten « Call Her Daddy » av den amerikanske podkasteren Alex Cooper deler USAs tidligere førstedame sine personlige erfaringer og øker bevisstheten om kvinnehatet som er inngrodd i den globale kulturen, ved å bruke en rekke sterke sitater for å støtte poengene sine.

En eksepsjonell karriere overskygget av kritikk

Michelle Obama, som er utdannet ved Princeton og Harvard, bygde opp en imponerende karriere som advokat, leder for ideelle organisasjoner og visepresident ved University of Chicago før hun tjenestegjorde i Det hvite hus fra 2009 til 2017. Likevel, i løpet av sin tid i media, fokuserte kommentarene konsekvent på antrekkene hennes snarere enn talene hennes eller bakgrunnen hennes. Hun nevner som et eksempel en magasinprofil der overskriften begynte med antrekket hennes, og satte utdannelsen og karrieren hennes i bakgrunnen: «Overskriften startet med hva jeg hadde på meg, ikke utdannelsen eller karrieren min: alt startet med hvordan jeg så ut.»

Kroppsskam som et kontrollvåpen

«Menn vil alltid angripe utseendet ditt hvis du er kvinne. Det er en dypt forankret vane i global kultur å prøve å sette kvinner på plass ved å angripe deres fysiske utseende», observerer hun tydelig. Denne strategien, ifølge Michelle Obama, overskrider grenser og vedvarer til tross for feministisk fremgang, og forvandler kvinnekroppen til et lett mål for å diskreditere uttrykte ideer.

Utdanning og privatsfæren: aktivistiske valg

For å motvirke denne kvinnehatet har Michelle Obama økt sine offentlige opptredener i bøker som «Becoming» og på konferanser. Hjemme er hun forsiktig med ordene sine overfor døtrene sine, Malia og Sasha: hun unngår å spørre dem om de «dater noen», et spørsmål hun anser som sexistisk og et tegn på foreldrenes usikkerhet, og understreker «hvorfor skulle kvinner trenge 'noen' for å eksistere?»

Michelle Obama forvandler dermed sin egen erfaring til en universell bønn mot dobbeltmoral, og inviterer oss til å stille spørsmål ved våre språklige og kulturelle reflekser. Budskapet hennes gir gjenklang som en oppfordring til å verdsette kvinner for deres intellekt og handlinger, langt unna de overfladiske vurderingene som fortsatt hindrer deres utvikling.