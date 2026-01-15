Search here...

Lily Allen stråler ved havet: utseendet hennes er en sensasjon

Fabienne Ba.
@lilyallen/Instagram

Etter et 2025 preget av helseproblemer og en mye omtalt separasjon, ser det ut til at Lily Allen har gjenoppdaget sin utstråling. Sangerinnen stråler ved havet og har vist frem en rekke strandantrekk som hun har delt med følgerne sine fra Caymanøyene, hvor hun tilbrakte nyttår med døtrene sine.

En solrik pause etter et tøft år

Etter jul i London unnet Lily seg en karibisk ferie med sine to døtre, Ethel og Marnie, for å bla om i et vanskelig år og feire utgivelsen av albumet «West End Girl». Mellom brettspill, middager utendørs og båtturer dokumenterte sangeren en fredelig ferie … preget av strandutseende.

I bildeteksten til fotokarusellen sin oppsummerer hun øyeblikket som «en fantastisk høytid for å feire det nye året med mine søte barn» , før hun bestemt annonserer: «Nå, tilbake til jobben» .

Minibikinier, maxi-stil

Det første antrekket som utløste en reaksjon: et ulikt strandantrekk bestående av en dyp lilla bandeau-topp og pudderrosa underdel, brukt mens hun satt på et gult og hvitt stripete håndkle, med håret satt tilbake i en løs knute og store solbriller. Et tilsynelatende enkelt, men perfekt utført antrekk som sjarmerte fansen hennes.

På andre bilder har Lily på seg en rekke lavt utskjærte todelte kjoler, leker med materialer og farger, og viser en strandstil, tro mot hennes kunstneriske retning, og legemliggjør en 40 år gammel kvinne som lever livet fullt ut og nyter hvert øyeblikk uten å bekymre seg for andres blikk eller motepåbud.

Sjøen som et sted for gjenfødelse

Dette er ikke første gang Lily Allen har utfordret konvensjoner: tilbake i 2025 skapte antrekkene hennes på CFDA Fashion Awards og premieren på «The Hunger Games on Stage» allerede mye oppsikt. Som 40-åring hevder hun sin rett til å være seg selv mer enn noen gang, uten å unnskylde eller rettferdiggjøre seg selv. På Instagram blander bildene hennes intime familieøyeblikk med strandantrekk, som for å minne alle på at man kan være mor, kunstner og kvinne på samme tid. Det er en måte å svare på sexistisk kritikk som ville begrense «kvinner på hennes alder til større diskresjon».

Utover å bare nyte stranden, føles denne ferien ved sjøen som en personlig og stilistisk gjenfødelse. Langt fra Londons dysterhet soler Lily Allen seg og viser en nyvunnet selvtillit.

Kort sagt, utseendet hennes, tenkt som en forlengelse av hennes kunstneriske verden, bekrefter én ting: Lily Allen nekter å la seg diktere av hvordan en 40 år gammel kvinne bør presentere seg eller kle seg. Og det er nettopp denne blandingen av tidligere skjørhet og nåværende selvtillit som gjør henne så magnetisk ved sjøen.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
