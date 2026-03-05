Denne modellen, som er over 50 år gammel, skaper oppstyr under moteuken

Moteuken i Paris byr ofte på sine overraskelser. Denne sesongen var det spesielt én opptreden som fanget alles oppmerksomhet: Som 58-åring skapte den brasilianske supermodellen Gisele Zelauy furore på Tom Ford-catwalken, og minnet alle om at en karriere innen mote kan strekke seg over flere tiår – hvis noen fortsatt tvilte på det.

En bemerkelsesverdig opptreden på Tom Fords moteshow

4. mars 2026 presenterte Tom Ford høst-/vinterkolleksjonen 2026/2027 under moteuken i Paris. For denne presentasjonen presenterte kreativ leder Haider Ackermann en visjon som er tro mot merkets estetikk: elegante silhuetter, selvsikker eleganse og strukturerte linjer.

Blant modellene på catwalken var det én figur som spesielt fanget blikket: Gisele Zelauy. Med sitt gråblonde hår bakoverstylte og sine selvsikre steg fanget modellen umiddelbart alles oppmerksomhet. For mange tilskuere hadde dette opptredenen også symbolsk betydning: det markerte tilbakekomsten til en stor catwalk for en ikonisk figur fra 1980- og 1990-tallets mote.

Gisele Zelauy, et moteikon fra 80- og 90-tallet

Selv om navnet hennes kanskje er mindre kjent for yngre generasjoner, har Gisele Zelauy hatt en betydelig karriere i nyere motehistorie. Hun ble født i Brasil i 1967, og ble kjent på 1980- og 1990-tallet takket være sin slanke figur og særegne ansikt, særlig preget av en «uttalt nese» som ble et av hennes signaturtrekk.

Gjennom karrieren gikk hun på catwalken for flere kjente motehus, inkludert Chanel, Comme des Garçons, Valentino, Donna Karan og Giorgio Armani. Sistnevnte anså henne faktisk som en av sine favorittmodeller. Ansiktet hennes dukket også opp i en rekke internasjonale magasiner, inkludert Vogue, og i kampanjer for Calvin Klein. Hun ble fotografert av ledende skikkelser innen motefotografering, særlig Richard Avedon og Peter Lindbergh. På den tiden lot hennes særegne utseende henne skille seg ut i en verden ofte dominert av svært spesifikke standarder.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Prime Model Management (@primemgmt)

En karriere satt på vent før en gradvis tilbakevending

På slutten av 1990-tallet trakk Gisele Zelauy seg gradvis tilbake fra catwalken. Som mange modeller i sin generasjon ble hennes tilstedeværelse i motebransjen mindre hyppig med årene. De siste sesongene har imidlertid markert en gradvis tilbakekomst. Hun gikk blant annet for designeren Sergio Hudson i 2022 og igjen i 2024.

I november 2025 deltok hun også i et Shopfrancesca-moteshow og var på forsiden av flere magasiner, inkludert forsiden av Elle Brazil i desember 2025. Hennes opptreden i år 2026 på Tom Ford-showet under Paris Fashion Week er derfor en del av en comeback-dynamikk som ser ut til å bli bekreftet.

Mote gjenoppdager sine ikoner

Gisele Zelauys tilstedeværelse på en parisisk catwalk gjenspeiler også en bredere utvikling i motebransjen. I flere år nå har mange motehus og kunstneriske ledere gjeninnført erfarne modeller i showene sine. Denne trenden fremhever et større aldersmangfold og feirer personligheter som har satt sitt preg på motehistorien.

Noen ikoniske skikkelser fra tidligere tiår gjenvinner dermed synlighet på catwalken, noen ganger sammen med nye generasjoner av modeller. I denne sammenhengen gjenspeiler Gisele Zelauys tilbakekomst et ønske om å fremheve den varige innflytelsen fra visse karrierer og å feire reiser som har formet moteestetikken.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av GISELE' ZẼLAŮY (@originalgiselezelauy)

Et utseende som gir et varig inntrykk.

Den brasilianske modellens tilstedeværelse på Tom Ford-visningen gikk absolutt ikke ubemerket hen. Hennes stil, erfaring og karisma bidro til å gjøre henne på catwalken til et av de mest omtalte øyeblikkene under moteuken.

For noen observatører illustrerer denne opptredenen også en gradvis transformasjon av sektoren: mote i dag virker mer åpen for ulike karriereveier og profiler som ikke utelukkende samsvarer med tradisjonelle ungdommelige stereotypier. I denne sammenhengen tjener Gisele Zelauys tilbakekomst som en påminnelse om at en karriere innen mote kan utfolde seg i flere faser, noen ganger på uventede tidspunkt.

Ved å dukke opp på Tom Ford-catwalken i en alder av over 50 år, minnet Gisele Zelauy alle om den viktige rollen hun har spilt i moteverdenen. Hennes tilstedeværelse på Paris Fashion Week gjenspeiler også en utvikling i bransjen, som gir nytt liv til visse ikoniske skikkelser fra tidligere tiår.