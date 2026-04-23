Alabama Barker viser frem kurvene sine i et korsett som vekker reaksjoner

Naila T.
Musikeren Alabama Barker, datter av Travis Barker og Shanna Moakler, delte nylig en mye omtalt opptreden på sosiale medier, der hun avslørte et antrekk sentrert rundt et svart korsett. Ved å blande blondeinspirasjon med en strukturert silhuett, passer denne typen plagg inn i en estetikk som allerede er mye populær blant dagens motetrender, der grensene mellom undertøy og festantrekk blir stadig mer uklare.

Et svart korsett, et sted mellom gjennomsiktighet og struktur

Hovedplagget er et tettsittende svart korsett, som kombinerer synlig beinstruktur og paneler. Denne konstruksjonen fremhever Alabama Barkers silhuett samtidig som den spiller på kontrastene mellom støtte og visuell letthet. Denne typen korsett, ofte inspirert av blonder, er gjenbrukt her for et kveldsantrekk, som gjenspeiler en spesifikk stil.

For å fullføre antrekket kombinerer Alabama Barker korsettet sitt med svarte strømpebukser og knehøye støvletter, noe som forsterker en mørkere, litt grunge-estetikk. Dette stilvalget fremhever den visuelle helhetseffekten.

Sterke reaksjoner på sosiale medier

Alabama Barkers innlegg sirkulerte raskt på nettet og utløste en rekke reaksjoner. Noen internettbrukere roste antrekket som «dristig og trendy», mens andre kommenterte mer på antrekkets «svært avslørende natur».

Som det ofte er tilfelle med denne typen silhuetter, er grensen mellom stilistisk beundring og debatt rundt stil dessverre fortsatt svært tynn. Som en påminnelse bør ikke kvinners kropper og utseende være oppe til debatt: alle kler seg som de vil, uten at dette rettferdiggjør dommen over utseendet deres.

Med dette svarte korsettet omfavner Alabama Barker en moderne moteestetikk. Dette utseendet illustrerer nok en gang sosiale mediers innflytelse i utformingen av nåværende trender.

Naila T.
Jeg analyserer samfunnstrender som former kroppene våre, identitetene våre og forholdene våre til verden. Det som driver meg er å forstå hvordan normer utvikler seg og forvandles i livene våre, og hvordan diskurser om kjønn, mental helse og selvbilde gjennomsyrer hverdagen.
Emily Blunt skaper sensasjon i en kort kjole med en «dristig» detalj
«Storslått»: Irina Shayk poserer i strandantrekk som 40-åring og vekker reaksjoner

