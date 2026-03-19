«Disse buksene er ikke laget for det»: Denne influencerens skiantrekk skaper debatt

I snødekte bakker er utseendet generelt ment å kombinere varme og teknisk ytelse. Av og til utfordrer imidlertid utseendet disse veletablerte normene. Dette er tilfellet med den fransk-sveitsisk-algeriske mediepersonligheten Nabilla Benattia, hvis skiantrekk, som nylig ble delt på sosiale medier, raskt skapte reaksjoner på nettet.

Et antrekk som bryter med skistandardene

Under oppholdet i fjellet dukket Nabilla opp iført bukser med lakkimring og pelsfôrede støvler, et estetisk valg som står i sterk kontrast til utstyret som vanligvis brukes i bakken. Skiklær er vanligvis designet for å oppfylle spesifikke krav: varmeisolasjon, vanntetthet, pusteevne og bevegelsesfrihet. Bukser med lakkimring er trendy i urbane omgivelser, men er ikke spesielt egnet for disse forholdene.

Denne kontrasten mellom mote og funksjonalitet vakte umiddelbart oppmerksomhet. På sosiale medier påpekte flere brukere det «upraktiske» aspektet ved antrekket, og noen mente «at det ikke oppfyller kravene til en sportsaktivitet som ski».

Mellom estetikk og funksjonalitet: en tilbakevendende debatt

Kontroversen rundt dette antrekket er ikke bare et spørsmål om smak. Den fremhever en bredere debatt: motens rolle i tekniske miljøer. På den ene siden forsvarer noen «klesfrihet» og applauderer «en mer kreativ og stilisert tilnærming til skikjøring», spesielt i en kontekst der skianlegg også blir arenaer for sosiale medier-posering.

På den annen side minner noen oss om at «fjellutstyr ikke bare er motetilbehør». Det dekker viktige sikkerhets- og komfortbehov. Upassende klær kan raskt bli ukomfortable, eller til og med problematiske i tøffe værforhold. Denne typen diskusjon er ikke ny. I flere år nå har grensen mellom tekniske klær og moteplagg blitt visket ut.

Den forsterkende rollen til sosiale nettverk

Grunnen til at dette antrekket vakte så mye reaksjon, skyldes også den utbredte bruken på sosiale medier. Innlegg fra kjendiser med millioner av følgere genererer ofte raske og noen ganger polariserte debatter. I Nabillas tilfelle mangedoblet kommentarene seg, alt fra kritikk til støtte.

Noen internettbrukere spøkte med «det upraktiske med bukser i bakken», mens andre forsvarte «et valg som er mer rettet mot image enn atletisk ytelse». Sosiale medier spiller en nøkkelrolle her: de forvandler et personlig antrekk til et tema for kollektiv diskusjon, men disse utvekslingene bør ikke bli til dommer over andres kropper eller stil; alle kan ganske enkelt dele sin mening uten å pålegge standarder.

Til syvende og sist illustrerer denne saken hvordan mote og funksjonalitet kan sameksistere, men også komme i konflikt avhengig av konteksten. Den minner oss om at klesvalg først og fremst er et spørsmål om individuell frihet, og at diskusjonene de genererer ville ha nytte av å fokusere på klærnes egnethet for aktiviteten snarere enn på personlige vurderinger.

I en minimalistisk kjole fremhever Zendaya figuren sin på den røde løperen.

