Beyoncé gjør et spektakulært comeback med en diamantformet «skjelettkjole».

Ti års fravær fra Met-gallaen, og en tilbakekomst som var verdt all ventetiden. Natten 4. til 5. mai besteg Beyoncé trappene til Metropolitan Museum of Art i en skjelettkjole fullstendig besatt med diamanter som umiddelbart trollbandt internett.

Tilbake etter ti års fravær

Beyoncé hadde vært fraværende fra Met-gallaens røde løper i et tiår. Hennes tilbakekomst i 2026 – som medordstyrer for kvelden sammen med den australsk-amerikanske skuespillerinnen, produsenten og regissøren Nicole Kidman, den amerikanske tennisspilleren Venus Williams og den tidligere sjefredaktøren for American Vogue, Anna Wintour – var et av kveldens mest etterlengtede øyeblikk. Hun ankom med Jay-Z og deres 14 år gamle datter, Blue Ivy, som med trendy solbriller tydelig har arvet morens kule oppførsel.

Temaet «Kostymekunst» i denne 2026-utgaven – som utforsker mote som kunstform gjennom museets samlinger – ble utformet for å stille spørsmål ved forholdet mellom klær og menneskekroppen. Beyoncé, som gjennom hele karrieren har gjort kostymer til et kraftig narrativt verktøy – fra «Lemonade»-antrekkene til bodydrakter fra «Renaissance Tour» og country-antrekkene fra «Cowboy Carter» – trengte ingen forklaring. Diamantskjelettkjolen var det perfekte svaret.

Olivier Rousteings «skjelettkjole» i diamanter

Kjolen ble designet av Olivier Rousteing, den tidligere kreative direktøren for Balmain. En skulpturell kreasjon med en skjelettstruktur – et nettverk av diamanter og krystaller arrangert for å fremkalle bein og ledd i et skjelett, som dekker en gjennomsiktig stoffbase. Kjolen ble komplettert med en tettsittende overdel, et vidt skjørt og et overdådig slep av kremfargede og pudderblå fjær.

Solkronen og smykkene

Et matchende hodeplagg – en solstrålende diamantkrone – fullførte antrekket, akkompagnert av et skulpturert diamantkjede og matchende øredobber. Håret hennes var stylet i gyllenblonde krøller, og sminken hennes, av Rokael Lizama, besto av myk øyenskygge, en pudderrosa rouge og en blank nude-leppe – en eterisk skjønnhet som ikke forsøkte å konkurrere med kjolen, men snarere å komplementere den.

"Feir det Gud har gitt deg"

Da Vogue spurte Beyoncé om betydningen av antrekket sitt, svarte hun enkelt: «Det handler om å feire det Gud har gitt deg.» Hun hyllet også designeren sin: «Han er en som har vært så lojal mot meg, som jeg har skapt så mange utrolige ikoniske antrekk med. Det handler virkelig om å representere ham.»

Blue Ivy på den røde løperen: et historisk øyeblikk

Øverst på trappen tok Beyoncé, Jay-Z og Blue Ivy seg tid til å posere sammen for et familiebilde. Det var første gang 14 år gamle Blue Ivy offisielt hadde fulgt moren sin på den røde løperen under Met-gallaen. Synlig rørt sa Beyoncé: «Det er utrolig å kunne dele dette med henne.»

Ti års fravær, en diamantbesatt skjelettkjole, en solkrone og datteren Blue Ivy ved sin side – Beyoncé trengte ikke å holde en tale for å markere Met-gallaen i 2026. Hun trengte bare å gå på den røde løperen.