Dua Lipa viser seg i et sensasjonelt blondeutseende

Sangerinnen og låtskriveren Dua Lipa fortsetter å overraske fansen sin. Hun delte en rød blondetopp på Instagram, et motevalg som absolutt ikke gikk ubemerket hen hos følgerne hennes.

En svært bemerket Instagram-bildedump

Som vanlig delte Dua Lipa en serie bilder på Instagram-kontoen sin – en «fotodump». Blant de mange bildene var det ett som skapte mye oppsikt, der sangeren ser ut iført en gjennomsiktig blondetopp. Nok en gang leverte hun innhold som kunne få følgerne hennes til å stoppe opp. Det er et talent hun konsekvent dyrker, og hun gjør hvert av moteutfluktene sine til en mini-begivenhet på sosiale medier.

En rød blondetopp og denimshorts

Midtpunktet i denne antrekket er en rød blondetopp med høy hals og korte ermer. Toppen er gjennomsiktig og delikat, og avslører den lysebrune braletten Dua Lipa hadde på seg under. Dette spillet på gjennomsiktighet illustrerer perfekt Dua Lipas forkjærlighet for moteplagg som blander romantikk – takket være blonden – med modernitet.

For å motvirke stilen valgte Dua Lipa et mer avslappet plagg: denimshorts. Denne kombinasjonen av delikat blonder og rå denim skaper en spesielt trendy kontrast i teksturer. Denne blandingen av stiler – eleganse og streetwear – er et signaturtegn for Dua Lipa, som liker å utfordre forventede kombinasjoner. Resultatet er et antrekk som er både sofistikert og resolutt moderne, perfekt i tråd med tiden.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av DUA LIPA (@dualipa)

Nøye utvalgte luksustilbehør

Antrekket ville ikke vært komplett uten et utvalg av eksklusive accessories. Dua Lipa fullførte antrekket sitt med en stor kremfarget Chanel-handlepose, overdimensjonerte svarte solbriller og flere ringer fra Bvlgari. Et belte i westernstil fra Chrome Hearts strammet shortsen i midjen og ga en rock 'n' roll-vri til antrekket. Denne nøye kuraterte kolleksjonen av designerplagg demonstrerer nok en gang Dua Lipas stilistiske mesterskap og hennes evne til å uanstrengt kombinere luksusmerker.

Minimalistisk hår og sminke

På skjønnhetsfronten valgte Dua Lipa enkelhet og lot antrekket sitt stå i sentrum. Hun hadde håret nede, med en ren, feilfri midtskill. Sminken hennes, som var bevisst minimalistisk, fokuserte på et naturlig utseende snarere enn en dramatisk effekt. Med dette innlegget bekrefter Dua Lipa sin status som et viktig moteikon for sin generasjon.

Med sin røde blondetopp, denimshorts og tilbehør har Dua Lipa skapt et perfekt polert antrekk. Hun beviser nok en gang at hun vet hvordan hun skal leke med motekoder for å skape slående bilder, samtidig som hun forblir tro mot sin egen stil.