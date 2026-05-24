Kylie Jenner poserer i en bil til 250 000 dollar med et utseende som deler meninger.

Den amerikanske reality-TV-personligheten, forretningskvinnen og influenceren Kylie Jenner delte en improvisert fotoshoot bak rattet i en rød Ferrari. Det er først og fremst antrekksvalget hennes som har skapt reaksjoner fra følgerne hennes.

En improvisert fotoseanse delt på Instagram

De beste fotoshootene er noen ganger de mest spontane. Kylie Jenner forstår dette tydelig, og la ut en karusell av bilder på Instagram-kontoen sin, som hun delte med sine 382 millioner følgere. Til anledningen trengte grunnleggeren av Khy-merket bare tre ting: et kamera og en knallrød sportsbil. Med teksten «Det var en herlig liten dag» genererte innlegget umiddelbart en bølge av reaksjoner, alt fra beundring til kritikk.

En rød Ferrari verdt 250 000 dollar gitt til moren hans

Stjernen i fotograferingen er ikke bare Kylie Jenner, men også bilen som fungerer som bakteppe: en rød Ferrari 488 Gran Turismo Berlinetta, anslått til 250 000 dollar (omtrent 230 000 euro). Denne superbilen er ikke bare et hvilket som helst kjøretøy: det er gaven Kylie ga moren sin, Kris Jenner, til 63-årsdagen hennes i oktober 2018. Den gangen rørte denne «drømmebilen» matriarken i Kardashian-Jenner-klanen så mye at hun brast i gråt da hun så den. Åtte år senere blir kjøretøyet den perfekte settingen for en fotoseanse gjennomsyret av luksus.

Karusellen publisert av Kylie Jenner er langt fra et enkelt portrett, men består av flere kunstferdig iscenesatte bilder. Vi ser henne først bakfra, gående mot den røde Ferrarien. Andre bilder viser henne bak rattet, poserende foran bilen, eller med beina strukket ut gjennom den åpne døren. Denne variasjonen i positurer forvandler fotograferingen til et veritabelt mini-motefoto, der luksusbilen spiller en sentral rolle.

En svart tanktopp med dyp utringning

Når det gjelder antrekket, valgte Kylie Jenner et plagg som var både minimalistisk og dristig. Hun hadde på seg en svart tanktopp med vid åpen rygg og en spesielt dyp hjerteformet halsutringning. Dette rene plagget, som leker med utskjæringer og den diskrete fargen, fremhever plaggets linjer snarere enn utsmykninger. Et valg som er perfekt i tråd med stilen Kylie Jenner foretrekker.

Capribuksene som deler meninger

Det mest omtalte elementet ved dette antrekket er utvilsomt buksene. Kylie Jenner kombinerte tanktoppen sin med tettsittende capribukser som går til midt på leggen. Capri-snittet, som jevnlig er i sentrum for motedebatter, er kontroversielt: noen beundrer det for sin retro og avslappede følelse, mens andre anser det som lite flatterende.

Stilettohæler og et retro skjønnhetsutseende fra 2016

For å fullføre antrekket sitt valgte Kylie Jenner lavhælte pumps med en tynn stropp mellom tærne, i en minimalistisk stil. Sminken hennes trakk også oppmerksomhet: Kylie Jenner valgte et åpenlyst nostalgisk skjønnhetsutseende, som fremkaller trendene fra 2016. Utseendet inneholdt en solkysset, bronsefarget hudfarge, lange, voluminøse og fyldige øyevipper, og en matt, rosenrød nude leppestift. Det lange, mørke håret hennes var stylet i en voluminøs, krøllete utbuktning, perfekt i tråd med denne selvsikkert retro-estetikken.

Et blikk som splitter internettbrukere

Mens noen av følgerne hennes roste «motstanden og sammenhengen i fotoshooten», fokuserte andre på de kontroversielle capribuksene, som de anså som «splittende». Det er imidlertid viktig å huske at alle står fritt til å kle seg som de vil, og at det å dele et antrekk på sosiale medier ikke bør åpne døren for upassende vurderinger eller kritikk av kvinners klesvalg.

Med denne fotoshooten bak rattet i en Ferrari bekrefter Kylie Jenner nok en gang sin status som en nøkkelfigur på sosiale medier. Enten du liker utseendet hennes eller ikke, har sjansen med å fange oppmerksomheten absolutt lønnet seg.