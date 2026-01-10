Search here...

Som 57-åring stråler Kylie Minogue i en slående rød kjole

Fabienne Ba.
@kylieminogue/Instagram

Under «Tension»-turneen sin la Kylie Minogue ut en serie bilder på Instagram som ble rost av fansen hennes. Den australske sangeren dukker opp i elegante antrekk, inkludert en livlig rød kjole fotografert fra en balkong i solnedgangen.

En selvsikker silhuett i en strukturert rød kjole

På et av bildene poserer Kylie Minogue lent mot et rekkverk, iført en skulpturell, rød minikjole med bare skuldre. Ballongtoppen flyter over i et kort skjørt og fremhever figuren hennes. Dette antrekket leker med struktur og kontrast, og fremhever en sofistikert estetikk som blander kraft og eleganse.

[bildetekst-ID="vedlegg_432242" justere="senterjustering" bredde="820"] @kylieminogue / Instagram[/tekst]

En uforminsket scenetilstedeværelse

Disse bildene er en del av «Tension»-turneen, som markerer sangerens triumferende tilbakekomst etter suksessen med hennes første julesingel, som nådde førsteplassen i Storbritannia. Kylie Minogue dyrker nøye imaget sitt mellom musikalsk fremføring og visuell strategi.

Kort sagt presenterer Kylie Minogue en visjon om femininitet som overskrider aldersrelaterte stereotypier, og foretrekker å hevde kunstnerisk og stilistisk kontinuitet. Hennes nylige opptredener viser et ønske om å forbli til stede både på scenen og i sosiale medier, med en estetikk som er tro mot hennes identitet.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Article précédent
Kate Moss' datter skaper furore på stranden med et blikk som ikke går ubemerket hen.
Article suivant
Elon Musks datter skaper furore med et uventet blikk

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Elon Musks datter skaper furore med et uventet blikk

Den nye Valentinsdagskampanjen fra Savage x Fenty-merket sender Vivian Wilson, Elon Musks fraseparerte transkjønnede datter, til forkant av...

Kate Moss' datter skaper furore på stranden med et blikk som ikke går ubemerket hen.

Lila Moss, datteren til den legendariske Kate Moss, skaper furore på Instagram med bilder tatt under drømmeferien på...

«Jo eldre hun blir, desto vakrere er hun»: Lucy Liu, 57 år gammel, fascinerer med sin eleganse.

Den amerikanske skuespillerinnen, produsenten, regissøren, maleren og skulptøren Lucy Liu fengsler sosiale medier med sin tidløse eleganse, i...

«Hvem ba henne om å ta på ansiktet sitt?»: En sanger i hjertet av en estetisk debatt

PinkPantheress, den britiske popsensasjonen med en geek-chic stil, setter fyr på sosiale medier med antrekket sitt på et...

Jennifer Aniston knuser myten: hennes virkelige hårfarge vil overraske deg

Jennifer Aniston, et symbol på den «perfekte» blondinen fra California siden den populære amerikanske sitcomen «Friends», har nettopp...

Miley Cyrus' skarpe svar til en fotograf

Miley Cyrus skapte nylig oppstyr på Palm Springs International Film Festival under en samtale med en fotograf. Da...

© 2025 The Body Optimist