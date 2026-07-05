Denne skuespillerinnen blir kritisert for vekten sin og svarer på kommentarer om utseendet sitt.

Julia P.
@oliviawilde / Instagram

Olivia Wilde har bestemt seg for å svare på de som har kommentert utseendet hennes. Etter at et bilde av henne på en rød løper gikk viralt i april 2026, ble den amerikanske skuespillerinnen og regissøren mål for alarmerende kommentarer om utseendet og helsen hennes. Flere uker senere følte hun seg tvunget til å rette opp i tingene.

Et viralt bilde og sårende kommentarer

Det hele startet med et bilde tatt på San Francisco International Film Festival. Bildet spredte seg raskt på sosiale medier, ledsaget av spesielt harde kommentarer. Noen internettbrukere gikk så langt som å hevde at skuespillerinnen så «syk» ut, mens andre til og med tok det på seg å leke lege og tilskrev henne diverse plager. «Og plutselig var det overalt», mintes Olivia Wilde, sjokkert over å se bildet nå, med hennes egne ord, «hundrevis av millioner telefoner».

Skuespillerinnens målte respons

Skuespillerinnen ble invitert på podkasten « Call Her Daddy » og var ivrig etter å få ting oppklart. «Det er ikke sånn jeg egentlig ser ut», hevdet hun, og forklarte at bildet rett og slett var tatt fra en dårlig vinkel. Hun var ikke opprørt, men valgte å le det bort: «Vi har alle tatt et dårlig bilde før. Tenk om det havnet på millioner av telefoner», spøkte hun, og la til at hun og hennes kjære lo godt av det. «Vennene mine er de første som spøker med det, og på en mye morsommere måte», betrodde hun.

En observasjon om kvinnehat på nett

Utover anekdoten ser Olivia Wilde det som et symptom på et større problem. For henne illustrerer denne kontroversen vedvarende kvinnehat og det faktum at «internett ikke vet hvordan man skal snakke om en kvinne». Det er en måte å fremheve den konstante kontrollen som utøves over kvinners utseende i offentligheten. Skuespillerinnen tilbød imidlertid et «nyansert» perspektiv, og erkjente med selvironisk innrømmelse at bildet var så overraskende at hun selv kunne ha vært bekymret: «Jeg skal innrømme at bildet var sprøtt. Jeg ville også ha lurt på: 'Går det bra med henne?'»

Ved å svare med humor og innsikt forvandler Olivia Wilde en sårende kontrovers til en refleksjon over hvordan kvinner oppfattes. Hennes budskap: et dårlig bilde sier ingenting om en person, og alle fortjener litt mer vennlighet. En forfriskende uttalelse som går imot kommentarene rettet mot henne.

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist som brenner for å oppdage og dele fengslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blikk streber jeg etter å bringe et bredt spekter av temaer til live, fra aktuelle trender og sosiale spørsmål til kulinariske herligheter og skjønnhetshemmeligheter.
Article précédent
Som 56-åring stråler Heather Graham under solen på den franske rivieraen i et sommerlig antrekk.
Article suivant
Hailey Bieber vekker oppsikt i et livlig oransje strandantrekk

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Hailey Bieber vekker oppsikt i et livlig oransje strandantrekk

Den amerikanske modellen og gründeren Hailey Bieber skapte furore på Instagram med et knalloransje strandantrekk, som ble delt...

Som 56-åring stråler Heather Graham under solen på den franske rivieraen i et sommerlig antrekk.

Den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Heather Graham delte en serie solfylte bilder på Instagram, tatt på den franske...

«Hun ser ut som 20»: Megan Fox overrasker med en makeover som alle elsker.

Den amerikanske skuespillerinnen og modellen Megan Fox ble nylig rost av sminkøren sin, som delte en serie bilder...

Ester Expósitos nye antrekk vekker oppmerksomhet, til og med fra Kylian Mbappé.

Den spanske skuespillerinnen Ester Expósito delte en serie bilder på Instagram som viste frem et elegant og trendy...

Lizzo gjør inntrykk i en dristig tyllkjole

Den amerikanske sangeren og rapperen Lizzo skapte furore på BET Awards i 2026, i en lang sjokoladebrun tyllkjole...

Jennifer Lopez tør å bruke en «illusjonseffekt»-jumpsuit til en sceneopptreden

Den amerikanske sangeren og forretningskvinnen Jennifer Lopez har nok en gang bevist at hun er en av de...