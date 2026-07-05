Denne skuespillerinnen blir kritisert for vekten sin og svarer på kommentarer om utseendet sitt.

Olivia Wilde har bestemt seg for å svare på de som har kommentert utseendet hennes. Etter at et bilde av henne på en rød løper gikk viralt i april 2026, ble den amerikanske skuespillerinnen og regissøren mål for alarmerende kommentarer om utseendet og helsen hennes. Flere uker senere følte hun seg tvunget til å rette opp i tingene.

Et viralt bilde og sårende kommentarer

Det hele startet med et bilde tatt på San Francisco International Film Festival. Bildet spredte seg raskt på sosiale medier, ledsaget av spesielt harde kommentarer. Noen internettbrukere gikk så langt som å hevde at skuespillerinnen så «syk» ut, mens andre til og med tok det på seg å leke lege og tilskrev henne diverse plager. «Og plutselig var det overalt», mintes Olivia Wilde, sjokkert over å se bildet nå, med hennes egne ord, «hundrevis av millioner telefoner».

Den 69. @SFFILM -festivalen starter med et besøk fra Olivia Wilde, regissør og stjerne av «The Invite», som åpnet arrangementet med en visning på @Castro_Theatre . pic.twitter.com/flkjOOpi45 — Mike DeWald (@mike_dewald) 25. april 2026

Skuespillerinnens målte respons

Skuespillerinnen ble invitert på podkasten « Call Her Daddy » og var ivrig etter å få ting oppklart. «Det er ikke sånn jeg egentlig ser ut», hevdet hun, og forklarte at bildet rett og slett var tatt fra en dårlig vinkel. Hun var ikke opprørt, men valgte å le det bort: «Vi har alle tatt et dårlig bilde før. Tenk om det havnet på millioner av telefoner», spøkte hun, og la til at hun og hennes kjære lo godt av det. «Vennene mine er de første som spøker med det, og på en mye morsommere måte», betrodde hun.

En observasjon om kvinnehat på nett

Utover anekdoten ser Olivia Wilde det som et symptom på et større problem. For henne illustrerer denne kontroversen vedvarende kvinnehat og det faktum at «internett ikke vet hvordan man skal snakke om en kvinne». Det er en måte å fremheve den konstante kontrollen som utøves over kvinners utseende i offentligheten. Skuespillerinnen tilbød imidlertid et «nyansert» perspektiv, og erkjente med selvironisk innrømmelse at bildet var så overraskende at hun selv kunne ha vært bekymret: «Jeg skal innrømme at bildet var sprøtt. Jeg ville også ha lurt på: 'Går det bra med henne?'»

Ved å svare med humor og innsikt forvandler Olivia Wilde en sårende kontrovers til en refleksjon over hvordan kvinner oppfattes. Hennes budskap: et dårlig bilde sier ingenting om en person, og alle fortjener litt mer vennlighet. En forfriskende uttalelse som går imot kommentarene rettet mot henne.

