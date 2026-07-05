Hailey Bieber vekker oppsikt i et livlig oransje strandantrekk

Den amerikanske modellen og gründeren Hailey Bieber skapte furore på Instagram med et knalloransje strandantrekk, som ble delt som en del av et innblikk bak kulissene i sommerkampanjen til merkevaren hennes Rhode.

En oransje todelt kjole med halterneck

Hailey Bieber delte denne nye antrekket i et innlegg bak kulissene for Rhodes hudpleiekampanje sommeren 2026. Det mest fremtredende elementet ved dette antrekket er utvilsomt fargen. Hun har på seg et strandantrekk i en livlig, knalloransje farge. Toppen har en halterneck-utringning og en dyp utringning. Underdelen består av matchende mikroshorts i samme solfylte fargetone, noe som skaper et helhetlig monokromatisk utseende. Det er en utpreget sommerlig kombinasjon som perfekt illustrerer Hailey Biebers forkjærlighet for dristige fargetoner når det gjelder strandantrekk.

En rød jakke som kontrast til antrekket

For å fullføre antrekket valgte Hailey Bieber en slående detalj: en kort rød jakke over toppen. Denne subtile kontrasten mellom antrekkets livlige oransje og den dyprøde fargen skaper et dynamisk samspill av fargetoner, som gir silhuetten en ekstra dimensjon. Dette stylingtrikset forvandler et «enkelt» strandantrekk til et ekte fashion statement, og illustrerer Hailey Biebers evne til å løfte selv det mest avslappede antrekket med en enkelt, velvalgt detalj.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av rhode skin (@rhode)

Et antrekk som allerede er sett i mai

Hailey Bieber hadde delt det samme oransje antrekket i en karusell lagt ut på sin egen Instagram-konto måneden før. Innlegget, med teksten «epler til appelsiner», viste frem antrekket fra forskjellige vinkler og hadde allerede skapt en bølge av beundring. Denne nye oppmerksomheten, denne gangen via merkevarens konto, forsterker ytterligere medieoppstyret rundt et antrekk som allerede er hyllet av fansen hennes.

Et innlegg som gleder fansen hennes

Ikke overraskende utløste Rhodes innlegg umiddelbart en bølge av entusiastiske reaksjoner fra følgerne hennes. Kommentarene strømmet inn under bildene, noe som demonstrerer den varige forbindelsen Hailey Bieber har med lokalsamfunnet sitt. Evnen hennes til å forvandle et enkelt strandantrekk til et minneverdig øyeblikk illustrerer nok en gang Hailey Biebers betydelige motetilstedeværelse.

En oransje som passer inn i sesongens trender

Valget av oransje er også viktig. Denne nyansen, noen ganger fryktet for sin «lyse intensitet», har etablert seg som en av sommerens nøkkelfarger i flere år nå. Fra mandarin til fersken, og inkludert dypere nyanser, har designere og motemerker bredt omfavnet paletten av solfylte toner. Ved å ta i bruk denne fargen til sin egen kampanje, bekrefter Hailey Bieber sin rolle som trendsetter.

Med sitt livlige oransje strandantrekk, halterneck-topp, matchende mikroshorts og kontrasterende røde jakke, gjør Hailey Bieber nok et stilig inntrykk. Utover antrekket illustrerer dette innlegget en velutført strategi: å gjøre grunnleggeren selv til den beste ambassadøren for merkevaren sin.