Som 56-åring stråler Heather Graham under solen på den franske rivieraen i et sommerlig antrekk.

Den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Heather Graham delte en serie solfylte bilder på Instagram, tatt på den franske rivieraen. Mellom drømmende strender, sommerlige antrekk og øyeblikk med venner utstråler hun en solrik energi, som legemliggjør ånden av «sommerkjærlighet».

En pause mellom jobb og ferie

I Sør-Frankrike under innspillingen av suksessserien «Den hvite lotus» benyttet Heather Graham visstnok anledningen til å gjøre forretningsreisen om til en kort ferietur, omgitt av venner. «Stranden er så vakker i Cap-d'Ail», skrev hun til bildet, og delte sin entusiasme for de billedskjønne omgivelsene. En smart måte å blande arbeid og avslapning under den asurblå solen.

Sommerlige, solkyssede antrekk

Gjennom denne fotoserien viser Heather Graham frem flere fargerike sommerantrekk som perfekt fanger strandstemningen. Smilende og avslappet utstråler skuespillerinnen glede, enten det er på sanden eller i intime øyeblikk med sine kjære. Disse spontane og lysende bildene utstråler livsglede og den milde sommervarmen. En solkysset enkelhet som fremhever hennes naturlige glød.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Heather Graham (@imheathergraham)

En tilfreds skuespillerinne

Utover bildene er det skuespillerinnens energi som virkelig skiller seg ut. Heather Graham la til en melding fylt med takknemlighet og godt humør i innlegget sitt, der hun uttrykte glede over både sine profesjonelle prosjekter og hverdagens enkle gleder. «Sender all min sommerkjærlighet», konkluderte hun, og fanget perfekt feriestemningen. Dette solfylte mellomspillet bekrefter skuespillerinnens velvære.

Med denne turen til den franske rivieraen nyter Heather Graham et strålende sommeravbrekk. Ikke overraskende gleder dette fansen hennes, som er sjarmert av denne smittende «sommerkjærligheten».