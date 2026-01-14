Før Australian Open skaper denne tennisspilleren furore

Med Australian Open 2026 som nærmer seg raskt (18. januar til 1. februar), tiltrekker Amanda Anisimova seg mye oppmerksomhet – ikke bare for talentet sitt på banen, men også for sin medietilstedeværelse. Den unge amerikanske stjernen, rangert som nummer 3 i verden, viser fornyet selvtillit etter en imponerende 2025-sesong og virker fast bestemt på å ta spillet sitt til neste nivå i år i Melbourne.

En 2025-sesong full av løfter, men preget av anger.

Etter å ha vunnet turneringene i Doha og Kina, bekreftet den amerikanske tennisspilleren Amanda Anisimova sin status blant de beste spillerne på banen. Tapene hennes i Wimbledon- og US Open-finalene mot Iga Świątek og Aryna Sabalenka etterlot seg imidlertid en bitter smak. Disse tilbakeslagene styrket imidlertid motivasjonen hennes til å forbedre seg ytterligere.

Rolig forberedelse før Australian Open

Til tross for en tidlig exit i Brisbane mot Marta Kostyuk, holder Amanda Anisimova hodet kaldt. Mellom treningsøktene ble spilleren sett slappe av sammen med den australske tennisspilleren Priscilla Hon, noe som utløste en rekke entusiastiske kommentarer på sosiale medier. Dette avslapningsøyeblikket symboliserer en balansert forberedelse, som kombinerer fokus og en lettbent tilnærming.

Litt hvile før AO pic.twitter.com/k5COIuh68v — AnisimovaFan (@FanAnisimova) 9. januar 2026

Ambisjonene til en mester i utvikling

Som 24-åring sikter Amanda Anisimova helt klart mot en Grand Slam-tittel. Hennes erfaring, ro og jevne forbedring gjør henne til en seriøs kandidat til seieren i Melbourne. «Jeg vil fortsette å gi meg selv midlene til å nå flere finaler», sier hun med besluttsomhet.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Amanda Kay Victoria (@amandaanisimova)

Amanda Anisimova går dermed inn i 2026-sesongen med uforminsket ambisjon og voksende modenhet. Etter å ha overvunnet skuffelsene fra 2025, virker hun klar til å forvandle potensialet sitt til triumf. Hvis suksess favoriserer spillere som lærer av sine feil, kan 2026 godt markere et vendepunkt i den unge amerikanerens karriere.