Gigi Hadid velger et vintage strandantrekk med polkadotter og skaper furore

For å avslutte mai på en fin måte, unnet den amerikanske modellen Gigi Hadid seg en ettermiddag ved bassenget med venner . Hun hadde på seg en lyserosa todelt badedrakt med røde prikker, som utstrålte vintage-sjarm, og bilder av disse satte raskt fyr på sosiale medier og kjendispressen.

En ettermiddag med retrotema ved bassenget

31. mai nøt Gigi Hadid solen ved et basseng med søsteren Bella og vennene deres, Leah McCarthy og Patrick Dooley. En avslappet og bekymringsløs atmosfære rådet: akvareller, pensler og paletter var spredt utover gresset, sammen med brett med fersk vannmelon, bakverk og grønnsakstaver med hummus. Bildet, som Patrick Dooley delte på Instagram-storyen sin, ble umiddelbart lagt merke til og delt mye. Gruppen poserte foran et karnappvindu.

En rosa prikkete todelt kjole, en ultrasommerlig signatur.

Gigi Hadids antrekk omfavner elegant enkelhet fullt ut. En lyserosa trekanttopp, festet med tynne snorer rundt nakken og ryggen, og matchende strømpebukser med lange stropper som faller nedover hoftene. Hele antrekket er drysset med røde polkaprikker som minner om den store pin-up-tradisjonen.

For å fullføre antrekket koordinerte Gigi Hadid sesongens must-have-tilbehør: en Barbados-caps. Hun la til flere lag med edelstenskjeder og hvite bukser med snøring, som ble båret lavt på hoftene for ikke å forringe hovedantrekket.

Bella, salviegrønn og med høy midje

Sammen med søsteren sin valgte den amerikanske modellen Bella Hadid et annerledes antrekk: en salviegrønn todelt badedrakt med tynne stropper, en rysjert topp og høy midje. En knallrød hette for å blokkere solen fullførte antrekket. De to andre gjestene ble med på moroa: Leah McCarthy i en marineblå Knicks-caps, svart badetruse og en topp med dyreprint; og Patrick Dooley i svart badebukse, som tok gruppeselfies.

Hadid-søstrenes sommer 2026 slår rot

For Hadid-søstrene ser det ut til at sommeren har begynt for alvor. I april hadde Gigi allerede lagt ut flere bilder i en gul todelt kjole med tynne stropper, i anledning venninnen Leah McCarthys 31-årsdag under en tropisk ferie.

Bella, på sin side, unnet seg en tur til Saint-Tropez de siste ukene, om bord på en superyacht, og gjorde en rekke opptredener i badedrakter i tillegg til metalliske eller brune prikkete bikinier. Sammen former de konturene av en sommer 2026 preget av retrostil, naturlighet og uanstrengthet – det vanskelig oversette engelske ordet som perfekt innkapsler den nåværende motefilosofien.

På bare noen få bilder har Gigi Hadid skapt det som godt kan bli et av de mest kopierte strandantrekkene de kommende ukene. Med røde polkaprikker, trekantklipp og strandlue oppfyller antrekket hennes alle krav: pin-up-nostalgi, elegant enkelhet og uanstrengt stil. Det er oppskriften på en vintageklassiker som aldri blir gammel – og en som Gigi Hadid nok en gang har oppdatert.