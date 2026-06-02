Dette strandantrekket som ble brukt av Charli XCX gikk ikke ubemerket hen.

Den britiske sangeren og låtskriveren Charli XCX la ut et bilde på Instagram som satte internett i fyr og flamme. Utover poseringen og det mye omtalte antrekket, var det den tilhørende meldingen som virkelig pirret nysgjerrigheten til fansen hennes.

Charli XCX spiller det naturlige kortet

Bildet, gjengitt i svart-hvitt, utstråler en rå og intim atmosfære, som et øyeblikksbilde tatt i farten. Charli XCX poserer i en minimalistisk svart todelt kjole, en slags «string»-stil, tilbakelent på det som ser ut som en sofa. Den ene hånden hviler på brystet hennes, den andre holder kameraet, håret hennes er rufsete, ansiktet hennes er sminkefritt, og hun bruker bare en ring som tilbehør: iscenesettelsen fremkaller en spontan selfie snarere enn en nøye planlagt fotoshoot.

En bevisst enkelhet som ikke hindret innlegget i å nå rekordmange likerklikk og kommentarer i løpet av timer. Fellesskapet hennes, som har fulgt hvert eneste trekk hun tar siden «Brat»-fenomenet, omfavnet umiddelbart dette nye bildet – en blanding av motebeundring og å tyde alle mulige ledetråder.

En mye bredere teaser

Med bare tre ord – «London … i morgen kveld?» – utløste Charli XCX en bølge av spekulasjoner. En overraskelseskonsert? Et nytt arrangement? En eksklusiv opptreden? Svaret kom i løpet av timer: Charli XCX inviterte folk til London for en utgave av hennes nå berømte «Conversations».

På agendaen for 30. mai på Exmouth Market i Øst-London: en offentlig diskusjon med mannen hennes, George Daniel, trommeslager i The 1975, om den kreative prosessen. Deretter kom et DJ-sett på Coin Laundry, med et løfte som snek seg inn på B.sides-kontoen hennes: «Først til mølla – jeg gjemmer kanskje litt ny musikk på settet.»

En sanger på toppen av sin synlighet

Charli XCX rir fortsatt på bølgen av fenomenal suksess fra «Brat» (2024), albumet hennes som ble et definerende øyeblikk i sin tid. Sommeren 2026 ser ut til å bli spesielt travel for Cambridge-sangerinnen, som ga ut sin nye singel «SS26» uken før, akkompagnert av en B-side med tittelen «Playboy Bunny», tilgjengelig eksklusivt på CD eller via Instagram-kontoen hennes «B.sides».

På livefronten skal Charli XCX også være hovedattraksjon på Reading & Leeds-festivalen i august, hennes eneste festivaldato i Storbritannia i år. For ikke å nevne hennes filmroller, med rollen i den semifiksjonelle filmen «The Moment» – om skapelsen av «Brat» – og flere andre prosjekter i postproduksjon, som Pete Ohs' «Erupcja» og Julia Jackmans «100 Nights of Hero».

Mellom sommerlige blunk, musikalske teasere og en perfekt oljet markedsføringsstrategi fortsetter Charli XCX å bevise hvorfor hun har etablert seg som en av de mest fulgte – og kopierte – figurene i dagens pop.