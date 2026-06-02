Serena Williams annonserer sitt store comeback til tennis, 44 år gammel.

Dette er en av årets største sportskunngjøringer. Som 44-åring har Serena Williams bekreftet sin etterlengtede comeback til konkurranser, nesten fire år etter at hun forlot banen under US Open i 2022. Den amerikanske legenden, som delte nyheten i en video lagt ut på det sosiale nettverket X, vil være tilbake tidlig i juni 2026. WTA ønsket nyheten velkommen og feiret comebacket til en av de største spillerne i historien.

En tilbakekomst til Queen's Club, i double

Serena Williams gjør comeback i HSBC Championships, en WTA 500-turnering som arrangeres på gressbanene til Queen's Club i London fra 8. til 14. juni 2026. Amerikaneren, som ble invitert via et wildcard, skal konkurrere i double-trekningen. Ifølge Yahoo Sports skal hun spille sammen med den unge kanadieren Victoria Mboko, selv om arrangørene ennå ikke offisielt har annonsert partneren hennes. «Queen's Club er det perfekte stedet å starte dette nye kapittelet», sa Serena Williams, og mintes sin forkjærlighet for gress, underlaget hun har opplevd noen av de største øyeblikkene i karrieren sin på.

Gode nyheter sprer seg fort. pic.twitter.com/R7x7EFPUJ8 — Serena Williams (@serenawilliams) 1. juni 2026

En tennislegende

Serena Williams, tidligere verdensener i 319 uker, kan skryte av 73 singeltitler, inkludert 23 Grand Slam-titler, en rekord for kvinner i Open Era. Medregnet double- og mixed double-titlene har hun totalt 39 store titler. Serena Williams, som har vunnet fire olympiske gullmedaljer, er fortsatt den eneste spilleren som har oppnådd en Golden Slam i både single og double. Hun er også fortsatt den best betalte kvinnelige utøveren i historien.

Mot en retur til Wimbledon?

Dette comebacket er ingen tilfeldighet når det gjelder timing. Queen's Club-turneringen fungerer tradisjonelt som forberedelse til Wimbledon, som starter noen uker senere. Og det er nettopp på disse gressbanene i London at Serena Williams har vunnet syv singeltitler.

Serena Williams har på dette stadiet ikke spesifisert om hun har til hensikt å spille i den britiske Grand Slam. Flere tegn tydet på denne tilbakekomsten, som for eksempel at hun for noen måneder siden meldte seg inn på nytt i tourens antidopingprogram.

Serena Williams er tilbake i konkurranser som 44-åring og er klar til å oppleve et av de mest etterlengtede øyeblikkene denne sesongen. Selv om hun nærmer seg comebacket forsiktig, spiller double og uten noen uttalte mål utover Queen's Club, er hennes blotte tilstedeværelse allerede nok til å tenne tennisverdenen. Scenen er satt for London, med start 8. juni.

