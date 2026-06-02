På Bad Bunny-konserten tiltrakk Ester Expósito seg alles oppmerksomhet på dansegulvet.

Bad Bunnys konsert i Madrid 30. mai 2026 levde opp til alle forventningene. Utover den puertoricanske sangerens opptreden, var det en spesiell gjest som stjal showet: den spanske skuespillerinnen og modellen Ester Expósito, som gikk viralt for dansetrinnene sine.

En spesiell konsert i Madrid

Bad Bunny ga sin første konsert på Riyadh Air Metropolitano, den første av ti planlagte konserter i den spanske hovedstaden som en del av hans «Debí Tirar Más Fotos World Tour». Konserten, som varte i omtrent tre timer, åpnet med sangen «Adivino», fremført av den puertoricanske rapperen, sangeren og låtskriveren Myke Towers, kveldens spesielle gjest. Bad Bunny innrømmet at han nesten hadde glemt hvor entusiastisk byen ønsket ham velkommen. «Hvem husker sist jeg var her?» spurte han som en innledning.

Ester Expósito, stjerne i «La Casita»

Selv om scenen tilhørte sangeren, var det også «La Casita», det reisende «lille huset» som følger turneen og er vertskap for utvalgte gjester, i søkelyset. Det var der Ester Expósito stjal showet. Hun satte dansegulvet i fyr og flamme med opptredenen sin, som raskt gikk viralt på sosiale medier, før hun delte noen steg sammen med selveste Bad Bunny. Dette spontane og festlige øyeblikket gjorde henne, etter sigende, til «kveldens store stjerne».

Mange kjendiser var til stede.

Ester Expósito var langt fra den eneste kjendisen som var samlet på «La Casita». Skuespillerinnene Ana de Armas, María León og Clara Galle ble også observert, sammen med den italienske influenceren Chiara Ferragni, sangeren Mvrk og skuespilleren Martiño Rivas. Sportsverdenen var også representert, med fotballspillerne Sergio Camello og Isi Palazón fra Rayo Vallecano, og Álvaro Carreras fra Real Madrid. Det er verdt å merke seg at basketballlegenden Michael Jordan også ble fotografert i Madrid, sett nær Puerta de Alcalá før han dro til konserten.

Hvem er Ester Expósito?

Ester Expósito ble berømt takket være den spanske suksessserien «Elite», der hun spilte Carla. Etter å ha blitt en av de mest fulgte spanske skuespillerinnene på sosiale medier, bekrefter denne bemerkelsesverdige opptredenen hennes status som en nøkkelfigur i den spansktalende kulturscenen.

Med den spektakulære sceneopptredenen, den festlige atmosfæren og kjendisparaden gjorde Bad Bunnys første konsert i Madrid et varig inntrykk. Og mens sangeren var hovedattraksjonen, stjal Ester Expósito showet med et spesielt minneverdig dansetrinn. Dette virale klippet fanger perfekt spenningen rundt dette etterlengtede residenset, som varer til midten av juni.

Jeg er Julia, en journalist som brenner for å oppdage og dele fengslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blikk streber jeg etter å bringe et bredt spekter av temaer til live, fra aktuelle trender og sosiale spørsmål til kulinariske herligheter og skjønnhetshemmeligheter.
