Shakira forvandler Copacabana-stranden til en gigantisk scene

2. mai 2026 ble Copacabana-stranden i Rio de Janeiro verdens største konsertsted. Den colombianske sangeren og låtskriveren Shakira trakk 2 millioner mennesker til et gratis show som vil gå inn i livemusikkhistoriens annaler.

En sverm av droner for å åpne natten

Før en eneste tone i det hele tatt var spilt, dannet et droneshow over publikum silhuetten av en ulv – en direkte referanse til sangen hennes «She Wolf» – mens Shakira hilste publikum på portugisisk og erklærte sin kjærlighet til Brasil. Hun entret scenen ikledd de brasilianske nasjonalfargene like etter klokken 23 og utbrøt: «Brasil, jeg elsker deg! Det er magisk å tenke på at her er vi, millioner av sjeler sammen, klare til å synge, danse og bli rørt.»

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av The Straits Times (@straits_times)

Nesten 30 sanger på tre timer

Shakira åpnet med «La Fuerte», hovedsingelen fra albumet hennes «Las Mujeres Ya No Lloran» fra 2024, før hun startet med et sett med nesten 30 sanger, avbrutt av videointerludium og ti kostymeskift. Settlisten inkluderte «Hips Don't Lie», «La Tortura», «Waka Waka», «TQG», «Chantaje», «La Bicicleta» og «Whenever, Wherever» – en reise gjennom mer enn tjue år av karrieren hennes som holdt publikum energiske fra begynnelse til slutt.

Overrask brasilianske gjester

Kvelden hadde fremstående gjester: den brasilianske sangeren og låtskriveren Anitta for en funkduett, og de brasilianske musikklegendene Caetano Veloso og Maria Bethânia, hvis tilstedeværelse på scenen vekket en kollektiv følelse i publikum. Disse opptredenene vitnet om den dype forbindelsen mellom Shakira og Brasil, et land hun har besøkt siden hun var 18.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Shakira (@shakira)

«Jeg var 18 år gammel, og jeg drømte om å synge for deg.»

Under konserten tok Shakira seg tid til å snakke direkte til publikum, og mintes sin første gang i Brasil: «Jeg kom hit da jeg var 18 og drømte om å synge for dere. Og se på dette nå. Livet er magisk.» Hun ga også et budskap om motstandskraft til kvinnene i publikum: «Hver gang en kvinne faller, reiser hun seg litt klokere enn før» – en uttalelse som utløste en bølge av følelser blant de 2 millioner tilskuerne.

En rekord i tråd med en tradisjon

Konserten er en del av Todo Mundo no Rio-festivalen, et initiativ fra byen Rio som tilbyr gratis internasjonale konserter på Copacabana-stranden. Madonna lanserte tradisjonen i 2024 foran 1,6 millioner mennesker, og Lady Gaga fulgte etter i 2025 med 2,1 millioner tilskuere. Rios ordfører, Eduardo Cavaliere, annonserte offisielt rekorden på X (tidligere Twitter): «Hunulven har skrevet historie i Rio.»

En turné som allerede er i rekordbøkene

Med over 90 millioner solgte plater, fire Grammy-priser og femten Latin Grammy-priser, nyter Shakira enestående popularitet i Brasil, hvor hun har opptrådt i flere tiår. Hennes «Las Mujeres Ya No Lloran»-turné hadde allerede sikret en Guinness verdensrekord for den mest innbringende turnéen noensinne av en latinamerikansk artist. Copacabana-konserten markerte en rekke historiske datoer – etter et gratis show foran 400 000 mennesker på Mexico bys Zócalo tidligere i år.

To millioner mennesker, en sverm av droner, tre timer med musikk og et kjærlighetsbudskap til Brasil – Shakira forvandlet Copacabana til mye mer enn bare en strand. En gigantisk scene, et kollektivt øyeblikk og en kveld som de som var vitne til den vil huske lenge.