Olivia Rodrigo gjenoppliver dette «lekne» motivet i en hvit blondekjole

Den amerikanske sangeren og låtskriveren Olivia Rodrigo hadde en viktig begivenhet 28. april 2026: en middag for det amerikanske showet «Saturday Night Live» på Manhattan. Til anledningen valgte hun en hvit blondekjole med polkadotter som blandet den lekne ånden til et klassisk mønster med presisjonen til et perfekt kuratert utseende.

En prikkete kjole gjenskapt med blonder

Olivia Rodrigo ble observert i dette antrekket på en middag med en «Saturday Night Live»-besetning på den italienske restauranten Lattanzi på Manhattan. Lørdag 2. mai 2026 vil sangeren dukke opp på showet som både programleder og musikalsk gjest – en dobbeltrolle hun annonserte 8. april på Instagram med ordene: «En stor drøm som går i oppfyllelse. Vi sees i NYC 🗽🩷💋» .

Olivia Rodrigo hadde på seg en svart kjole utsmykket med hvite polkaprikker, pyntet med hvit blonde på kragen og ermene. Prikkete mønster, vanligvis assosiert med en retro-estetikk, fikk en mer sofistikert dimensjon her takket være blondebehandlingen – en måte å skape en dialog mellom den «lekne» siden av mønsteret og en mer «delikat» finish.

Tilbehør valgt med presisjon

Olivia Rodrigo fullførte antrekket sitt med en burgunderfarget Alaïa Le Teckel-veske og et langt statement-kjede. Kontrasten mellom tilbehørets burgunderfarge og kjolens svart-hvite farge ga en velkommen kromatisk dybde. Dette antrekket passer perfekt inn i en klart definert visuell retning for 2026.

Coveret til hennes kommende album, «you seem pretty sad for a girl so in love», som slippes 12. juni, viser henne i en pudderrosa minikjole med hvit krage, brukt med svarte platåhæler og lange hvite sokker. I reklamebildet for «The Unraveled Tour», annonsert 30. april, fortsetter hun dette temaet med en lyserosa kjole i et lett stoff med blondedetaljer. Hvitt, blonder og rosa danner nå en sammenhengende visuell triptyk rundt denne «nye æraen».

«Saturday Night Live», en milepæl i karrieren hans

Olivia Rodrigo, som er vert og musikalsk gjest på «Saturday Night Live» samme kveld, skal oppleve et av de viktigste øyeblikkene i sin TV-karriere. Showet er et overgangsrite for amerikanske artister – og det faktum at hun spiller begge rollene samtidig sier mye om hvor mye tillit bransjen har til henne som 23-åring. Utseendet til middagen med skuespillerne, som ble valgt kvelden før denne opptredenen, fikk derfor en spesiell betydning: en måte å hevde en sammenhengende visuell identitet på, bare dager før maksimal eksponering.

Hvite prikker, blonder, en burgunderfarget veske: Olivia Rodrigo trengte ikke å gjøre mer for å annonsere starten på en ny æra. Hun setter sitt preg i 2026 med et visuelt univers som er like omhyggelig utformet som hennes musikalske.