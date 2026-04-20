Skuespillerinnen Jessica Chastains nye korte hårklipp, som 49-åring, skaper oppstyr.

Den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Jessica Chastain, kjent i årevis for sitt lange, bølgete røde hår, overrasket alle 18. april 2026. Hun ankom den røde løperen under Breakthrough Prize med en radikalt kortere hårklipp som umiddelbart fanget alles oppmerksomhet.

En ren firkant ved Gjennombruddsprisen

Det var under utdelingen av Breakthrough Prize i Santa Monica i 2026 at Jessica Chastain avduket sitt nye utseende: en kort bob som stopper rett over haken, stylet med en veldig definert sideskill. Den skarpe boben, med kobberfargede striper og gjemt bak det ene øret, innrammet ansiktet hennes med en moderne og presis finish, en sterk kontrast til hennes vanlige bølgete lokker.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Jessica Chastain (@jessicachastain)

Oscar de la Renta-kjolen som gjenspeiler snittet

Jessica Chastain kombinerte denne nye frisyren med en stroppeløs kjole utsmykket med mønstre og frynsede kanter, noe som gjorde at frisyren virkelig fikk plass. En diamantchoker fullførte antrekket, uten øredobber – noe som lot den nye frisyren være i fokus.

«Choppity chop» bekreftet på Instagram

Dagen etter delte skuespillerinnen opptak bak kulissene av forvandlingen sin på Instagram, i en før-og-etter-video regissert av frisøren hennes Renato Campora, med den enkle teksten: «Choppity chop». Vennene hennes reagerte raskt, inkludert den amerikanske sangeren og låtskriveren Julianne Hough, som ønsket henne velkommen til «bob-livet».

En skuespillerinne som stoler på magefølelsen sin

Jessica Chastain har alltid vært forkjemper for en viss frihet fra trender: «Jeg følger egentlig ikke med på motetrender. Hvis jeg liker en trend, bruker jeg den, uten å lure på om det er tillatt», sier hun. En filosofi som tydeligvis også gjelder håret hennes – og en som kler henne perfekt.

Skuespillerinnen Jessica Chastain har tidligere innrømmet å ha «fantasier» om å farge håret hvitt, og nevnte den britiske skuespillerinnen og produsenten Tilda Swinton som en inspirasjon. Nå som hun har tatt steget med en kort bob, florerer spekulasjonene ...