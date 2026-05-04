Som 68-åring poserer skuespillerinnen Sharon Stone uten sminke ved bassenget.

Fabienne Ba.
@sharonstone / Instagram

Den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Sharon Stone prøvde ikke nødvendigvis å sende en beskjed. Hun delte bare et bilde av seg selv, ved bassenget, uten sminke, badet i sollys – men hennes 4,3 millioner følgere reagerte raskt.

Null filtre, null retusjering

1. mai 2026 la Sharon Stone ut et naturbilde på Instagram, tatt ved bassenget sitt i solskinnet. Bildeteksten, like enkel som utseendet: «Sommeren er nesten her! God fredag, mine kjære.» Hun hadde på seg en todelt badedrakt med abstrakte geometriske mønstre i nyanser av grønt, lilla, svart og burgunder, håret satt tilbake i en hestehale, og øynene delvis skjult av bladkvister hun holdt i høyre hånd.

Dette uredigerte bildet viser skuespillerinnen au naturel, badet i sollys ved bassenget sitt – et sannsynlig bevisst valg i en digital verden der filtre og retusjering har blitt normen. Et rødt halskjede med dusk fullførte antrekket, uten annet tilbehør.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Sharon Stone (@sharonstone)

Enstemmig ros fra fansen

Kommentarene fra fansen strømmet inn, fylt med ros: «Du er den beste», «Utrolig», «Takk for at du viser deg selv slik.» En reaksjon som sier mye om hvilken innvirkning et autentisk bilde kan ha i en tid der «digital perfeksjon» har blitt standarden – og der det å se den omgås har blitt en nesten «radikal» handling.

Et forhold til kroppen dyrket over år

I februar 2026 hadde Sharon Stone allerede snakket offentlig om sitt forhold til aldring: «Hvorfor er vi fortsatt redde for å bli gamle og omfavne identiteten vår fullt ut i 2026? Vi er så mye mer enn bare utseendet vårt ... vi er kunstnere, mødre, søstre, koner, sykepleiere, lærere ... og listen fortsetter.»

I et intervju med The Times i mars 2025 snakket hun også med humor og ømhet om kroppens utvikling: «Jeg spøker med at armene mine nå har folder. Men jeg tenker: 'Armene mine var vakre, og nå er de sterke og som englevinger. Så hva om de har folder? Kanskje det er det som gjør dem fantastiske nå.'» En filosofi som skinner gjennom i hvert innlegg – og som forklarer hvorfor bildene hennes genererer så mye diskusjon som de gir inspirasjon.

Oppsummert fortsetter Sharon Stone å bevise at frihet fra utenfra gransking kanskje er den sjeldneste luksusen som finnes.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Article précédent
Olivia Rodrigo gjenoppliver dette «lekne» motivet i en hvit blondekjole
Article suivant
Shakira forvandler Copacabana-stranden til en gigantisk scene

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

«Dette er ikke et antrekk for kulde»: en modell på en arktisk ekspedisjon vekker debatt

Fire jenter fra Louisiana (USA), Arktis og en ekspedisjon som «nesten gikk galt» – slik oppsummerte den amerikanske...

Ana de Armas gjenoppdager skinnkjolen med en uventet detalj

Den kubansk-spanske skuespillerinnen Ana de Armas og fine smykker hadde allerede bevist sin stilistiske match. Med kampanjen «Mythica»...

Shakira forvandler Copacabana-stranden til en gigantisk scene

2. mai 2026 ble Copacabana-stranden i Rio de Janeiro verdens største konsertsted. Den colombianske sangeren og låtskriveren Shakira...

Olivia Rodrigo gjenoppliver dette «lekne» motivet i en hvit blondekjole

Den amerikanske sangeren og låtskriveren Olivia Rodrigo hadde en viktig begivenhet 28. april 2026: en middag for det...

Modell Kaia Gerber gjenoppliver skinnblazeren med en uventet detalj

Vi trodde skinnblazeren hadde blitt sett på alle mulige måter. Likevel ga den amerikanske modellen og skuespillerinnen Kaia...

Skuespillerinnen Brooke Shields og datteren hennes tar på seg det samme utseendet og skaper furore

Den amerikanske skuespillerinnen og modellen Brooke Shields og datteren Rowan trenger tydeligvis ikke en felles stylist for å...