«En engel»: Bella Hadids feriebilder fengsler internettbrukere

Soraya
@bellahadid / Instagram

Ingen iscenesettelse, bare en karusell av bilder med tittelen «Tilfeldig 🧚☀️🧡» og en serie strandantrekk som raskt vant internettbrukernes oppmerksomhet. Den amerikanske modellen Bella Hadid bekrefter dermed at hun nyter sommerferien, til stor glede for følgerne sine.

En hvit bohemsk kjole

Bildeteksten sier alt om Bella Hadids nåværende sinnstilstand: «Tilfeldige 🧚☀️🧡 ting 🍀🍹🐬🌅🌅🌅» . Ingen konsept, ingen fortelling – bare øyeblikksbilder av livet i solen, delt med perfekt kontrollert nonchalanse. En innleggsstil som både tilsynelatende er spontan og nøye orkestrert, noe som har blitt et av hennes signaturtegn på sosiale medier.

I tråd med dette temaet, blant de ulike antrekkene i karusellen, skiller den hvite bohemkjolen seg spesielt ut. Lett og flagrende, brukt som om den var valgt i siste liten, legemliggjør den perfekt den «uanstrengte» estetikken som Bella Hadid har vist frem siden begynnelsen av sesongen. Et utseende som fremkaller den bohemske stilen fra 2000-tallet.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Bella 🦋 (@bellahadid)

Strandlooker som flyter naturlig

Karusellen begrenser seg ikke til bare én look. Bella Hadid går uanstrengt fra den ene looken til den andre mellom en hvit kjole og et minimalistisk svart antrekk – et bevis på at hun er like komfortabel i et couture-plagg som i det mest enkle. Denne blandingen av stiler, fra bohemsk til minimalistisk til mer fargerike antrekk, gir innlegget en ekte letthet som resonnerer med følgerne hennes langt utover ren moteinteresse.

Kommentarene taler for seg selv.

Reaksjonen fra hennes 61 millioner følgere var umiddelbar og enstemmig. «En engel», «Du er så vakker», «Dronning» – kommentarene gjenspeiler det mange føler når de står overfor disse bildene: en strålende skjønnhet, forsterket av solrike omgivelser og utseende som virker perfekt i harmoni med dette miljøet. Med Bella Hadid forsterker denne tilsynelatende enkelheten den visuelle effekten ytterligere: ingenting virker påtvunget, alt flyter naturlig, som en naturlig forlengelse av sommeren hun legemliggjør.

Til syvende og sist er dette innlegget en del av en serie innlegg med strandtema fra Bella Hadid denne våren/sommeren 2026. Feriebildene hennes har bekreftet én ting: hun er en av de få kjendisene hvis innlegg umiddelbart blir et «moteøyeblikk».

Soraya
Soraya
Jeg er lidenskapelig opptatt av autentiske smaker og kulinariske utforskninger, og reiser verden rundt på jakt etter gastronomiske perler å dele med deg. Som en ekte matelsker tror jeg bestemt at hver rett har en historie å fortelle.
Article précédent
Hailey Bieber valgte et minimalistisk vintage-oransje antrekk

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Hailey Bieber valgte et minimalistisk vintage-oransje antrekk

Den amerikanske modellen og gründeren Hailey Bieber har et «subtilt talent» for å sette trender uten å virke...

«Dette er ikke et antrekk for kulde»: en modell på en arktisk ekspedisjon vekker debatt

Fire jenter fra Louisiana (USA), Arktis og en ekspedisjon som «nesten gikk galt» – slik oppsummerte den amerikanske...

Ana de Armas gjenoppdager skinnkjolen med en uventet detalj

Den kubansk-spanske skuespillerinnen Ana de Armas og fine smykker hadde allerede bevist sin stilistiske match. Med kampanjen «Mythica»...

Shakira forvandler Copacabana-stranden til en gigantisk scene

2. mai 2026 ble Copacabana-stranden i Rio de Janeiro verdens største konsertsted. Den colombianske sangeren og låtskriveren Shakira...

Som 68-åring poserer skuespillerinnen Sharon Stone uten sminke ved bassenget.

Den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Sharon Stone prøvde ikke nødvendigvis å sende en beskjed. Hun delte bare et...

Olivia Rodrigo gjenoppliver dette «lekne» motivet i en hvit blondekjole

Den amerikanske sangeren og låtskriveren Olivia Rodrigo hadde en viktig begivenhet 28. april 2026: en middag for det...