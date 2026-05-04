«Dette er ikke et antrekk for kulde»: en modell på en arktisk ekspedisjon vekker debatt

Fire jenter fra Louisiana (USA), Arktis og en ekspedisjon som «nesten gikk galt» – slik oppsummerte den amerikanske modellen og TV-personligheten Brooks Nader eventyret sitt på Instagram. Bak den «lekne» bildeteksten lå et ekte vitenskapelig oppdrag og en umiddelbar debatt om hva hun hadde på seg.

En seriøs vitenskapelig ekspedisjon

Brooks Nader og hennes tre søstre – Mary Holland, Grace Ann og Sarah Jane – reiste til Svalbard i Norge for å delta i den aller første studien som undersøker hvordan ekstreme polare miljøer påvirker kvinners helse. Eksperimentet, som ble utført i samarbeid med Space Prize Foundation, NYU Langone Health og University of Arizona, var utformet for å gjenskape forholdene astronauter møter i rommet: ekstreme temperaturer, isolasjon og forstyrrede lys-mørke-sykluser. Programmet inkluderte snøscooterkjøring, langrenn gjennom isbredaler og innsamling av biologiske data i sanntid.

Hva forskerne ønsket å måle

Dataene som ble samlet inn omhandlet effektene av ekstreme miljøforhold på kvinnelig hormonbalanse, menstruasjonssykluser, søvnmønstre og generell fysiologisk tilpasning. Bærbare søvnmonitorer og biologiske prøvetakingsenheter ble brukt gjennom hele turen, etterfulgt av vurderinger etter turen for å analysere restitusjon og fysiologisk rekalibrering. Resultatene vil bli sendt inn til et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift og presentert på internasjonale konferanser, inkludert SLEEP-møtet i juni 2026.

Debatten om antrekket

Utover selve den vitenskapelige ekspedisjonen, var det Brooks Naders antrekk som virkelig fanget oppmerksomheten på Instagram-innlegget hennes. Selv om hennes lette og særegne bildetekst («4 jenter fra sørlige Louisiana drar til Arktis og kommer nesten ikke tilbake ... Alt for VITENSKAP, jenter») bidro til å skape blest rundt ABC Nightline-rapporten, var det først og fremst klesvalgene som ble sett på noen av bildene som utløste flest reaksjoner.

Mellom kritikk av at de ikke var egnet for det arktiske klimaet og forsvar av en mer tilgjengelig og moderne tilnærming til vitenskap, flyttet debatten seg raskt fra prosjektets substans til dets utseende. Det er fortsatt viktig å huske at det ikke er noe sted å kommentere eller dømme en kvinnes kropp eller utseende – eller noen andres, for den saks skyld. Alle står fritt til å kle seg som de vil, og det å være en offentlig person rettferdiggjør på ingen måte kritikk eller dom over bilder som deles på sosiale medier.

Et problem som går langt utover ekspedisjonen.

I en uttalelse uttrykte Nader-søstrene sin visjon for prosjektet: «Dette er både et vitenskapelig bidrag og en kulturell uttalelse. Vi ser dette som en mulighet til å fortsette samtalen vi har om kvinners helse mot en ny grense – hva kroppene våre er i stand til når de presses til det ekstreme. Vi håper at vår deltakelse vil inspirere andre kvinner til å delta i fremtidig forskning.»

Studien var utformet for å «fylle et kritisk gap i medisinsk forskning og romforskning, med implikasjoner for kvinners helse på jorden og for muligheten for menneskelig reproduksjon og langvarig romreise.» Med andre ord er det ikke et mindre problem å forstå hvordan kvinnekroppen reagerer på ekstreme forhold. Det er grunnleggende for fremtiden til romutforskning – og Nader-søstrene, med sine åpne jakker og smil, har blitt dens «mest uventede» ambassadører.

Til syvende og sist, uavhengig av hvor lette de var på klærne i Arktis, brakte Brooks Nader og hans tre søstre, Mary Holland, Grace Ann og Sarah Jane, tilbake vitenskapelige data fra Svalbard som få ville ha tenkt på å samle. Debatten om antrekket deres har i det minste hatt én fordel: den har satt søkelyset på forskning som desperat trengte det.