Etter å ha blitt hånet for utseendet sitt, gir denne influenceren et veldig personlig svar

Léa Michel
@madelineargy/Instagram

Den britiske innholdsskaperen Madeline Argy har gjort hån om til en kraftig leksjon i kroppspositivitet etter at en viral video fikk kritikk for utseendet hennes. Hun er kjent for sitt livsstilsinnhold og sin frittalende natur, og reagerer med følelser og autentisitet på de som latterliggjorde armene hennes.

En viral video av armer som blir hånet

I en video som gikk viralt på sosiale medier, hadde Madeline Argy på seg en hvit skjorte med korte ermer som fikk armene hennes til å virke «korte». Kommentarene brøt raskt ut: latter, memer og ekle bemerkninger strømmet inn, og forvandlet et enkelt innlegg til et medieoppstyr. Stilt overfor denne bølgen av negativitet bestemte den britiske innholdsskaperen seg for å ikke ignorere den, men å gi sin egen forklaring.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Is✩ Viriato (@iisaviriato)

En melding relatert til hans funksjonshemmede mor

TikTok avslørte Madeline en personlig detalj: moren hennes, som lever med en funksjonsnedsettelse, har nøyaktig samme fysiske trekk . «Jeg ble rørt, jeg ligner på moren min», sa hun rørt i videosvaret sitt, som allerede har fått millioner av visninger. Hun benyttet anledningen til å komme med en sterk bønn: ikke døm andres utseende uten å kjenne historien deres, for bak hver kropp ligger det et unikt liv.

Kroppspositivitet og solidaritet på nett

Denne responsen traff endelig en nerve: støtten strømmet inn, med tusenvis av solidaritetsmeldinger som feiret hennes sårbarhet og mot. Madeline Argy, allerede en ambassadør for selvaksept, forsterket budskapet sitt ved å vise at «sann skjønnhet» ligger i autentisitet, ikke i uoppnåelige standarder.

Ved å bruke hån som et springbrett for empati, beviser Madeline Argy at kvinnelige innholdsskapere kan endre tankesett. Hennes personlige historie minner oss om at kroppspositivitet ikke bare er et slagord: det er en invitasjon til daglig medfølelse.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Den amerikanske modellen Emily Ratajkowski velger et elegant utseende som tiltrekker seg oppmerksomhet.

