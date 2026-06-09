Som 51-åring gjorde Hannah Waddingham et fantastisk opptreden i en svart kjole

Den britiske skuespillerinnen og sangeren Hannah Waddingham setter sitt preg med sin signaturstil mer enn noensinne. Hun dukket opp på den røde løperen i London i en spektakulær svart kjole – en fusjon av europeisk haute couture og den røde løperen i Hollywood fra 1950-tallet.

En kjole med en gammeldags Hollywood-estetikk

Til seremonien på Chancery Rosewood Hotel valgte Ted Lasso-skuespillerinnen en kreasjon av Sophie Couture, et ungt motehus hun beundrer spesielt godt. Det var et skreddersydd plagg hun allerede hadde brukt to år tidligere på Primetime Creative Arts Emmy Awards i 2024 – et miljøbevisst valg i tråd med «re-wear»-bevegelsen som nå feires i den røde løperen-bransjen.

Resultatet er en ekte hyllest til elegansen fra en annen tid. Havfruesnitt, nøye innsnevnt midje, diskret slep på baksiden av gulvet: alle kodene fra den røde løperen fra fortiden er fremkalt, men tolket på nytt med en modernitet som passer perfekt til silhuetten hennes.

Dyp halterneck og svimlende splitt

To detaljer er det som virkelig gjør denne kjolen spesiell. For det første et snitt som vertikalt strukturerer hele silhuetten, fra hals til hofter, og gir et snev av dristighet samtidig som det forblir raffinert. For det andre en høy splitt foran på låret som bryter med skjørtets lengde og gir hele plagget sin avgjort moderne energi. Dette bruddet er perfekt utført: uten det ville kjolen ha blitt et rent retro-nikk; med det forblir den resolutt moderne.

Et materiale med en "flytende effekt"

Når det gjelder stoffet, er valget alt annet enn tilfeldig. Hannah Waddingham og Sophie Couture valgte en tung sateng med en blank, nesten flytende finish som fanger lyset med hver bevegelse. Dette materialet former kroppen uten å stramme den inn, noe som gir hele kjolen en nesten filmatisk kvalitet på bildene. På føttene fullførte skuespillerinnen antrekket sitt med et par svarte sandaler med tynne stropper og høye hæler, som elegant forlenger silhuettens vertikale linjer uten å trekke oppmerksomheten bort fra den.

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Innen tilbehør og skjønnhet ligger glansen i subtiliteten.

For å unngå å overdøve helhetsinntrykket, valgte Hannah Waddingham noen diskrete, men nøye utvalgte detaljer. I ørene hadde hun dråpeøreringer fra Anabela Chan, en britisk designer kjent for sine smykker inspirert av naturen. På håndleddet hadde hun et tettsittende armbånd av edelstener, og noen sølvringer prydet fingrene hennes.

På skjønnhetsfronten holdt Hannah Waddingham det enkelt. En kort, platinablond bob bakover, strålende hud og strålende sminke. Et smilende ansikt, glitrende øyne og den avslappede, skulderløse holdningen hun nå hevder å være sitt signaturbilde: mindre tilbakeholdenhet, mer selvtillit.

Med denne Sophie Couture-opptredenen bekrefter Hannah Waddingham at hun er en av de mest spennende stjernene å se på den britiske røde løperen. Hun gjenopplevde gamle Hollywood, med sin raffinerte estetikk og skimrende stoffer, og leverer en klar demonstrasjon av tidløs eleganse.