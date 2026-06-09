Skuespillerinnen Sharon Stone forteller om uenigheten som markerte slutten på ekteskapet hennes.

Sharon Stone gikk med på å snakke åpenhjertig om et av de mest smertefulle øyeblikkene i livet sitt. I den amerikanske podkasten « The Person Who Believed In Me », ledet av David Begnaud, avslørte den amerikanske skuespillerinnen og filmprodusenten hvorfor hennes andre ekteskap tok slutt.

En diagnose som forandrer alt

Det hele startet tidlig på 2000-tallet. På den tiden fikk Sharon Stone vite at hun hadde flere svulster. En av dem var spesielt alarmerende. «Den var større enn hele venstre side av brystet mitt», betrodde hun. Legen kom hjem til henne for å forklare de neste trinnene: han anbefalte en umiddelbar bilateral mastektomi.

«Når de når den størrelsen, vet vi vanligvis, selv før vi opererer, at det er kreft», forklarte han henne. Sharon Stone visste imidlertid innerst inne at det ikke var det. «Jeg sa til ham: 'Jeg har ikke kreft.' Og han svarte: 'Det kan du ikke bestemme.' Og jeg sa: 'Ja, det kan jeg. Jeg bestemmer.'» En intuisjon som senere skulle vise seg å være riktig.

Beslutningen om å utføre en bilateral mastektomi

Til tross for sin overbevisning valgte «Basic Instinct»-skuespillerinnen å gjennomgå operasjonen. «Fordi jeg ikke tuller», forklarte hun enkelt. En avgjørelse styrt av forsiktighet, snarere enn frykt – og en som legene ville applaudere: «Hvis jeg hadde flere pasienter som henne, ville vi hatt flere kvinner i live i dag», betrodde kirurgen hennes. Én stemme manglet imidlertid: stemmen til hennes daværende ektemann. Og det var nettopp der alt forandret seg.

Reaksjonen som signaliserte slutten

«Mannen min sa: ‘Det er latterlig.’ Og han reiste seg og forlot rommet», forteller hun. Da Sharon Stone ble spurt om årsaken til sinnet sitt, gir hun et entydig svar: mannen hennes var rasende, ikke over tanken på at hun kunne være syk, men over tanken på at hun var villig til å få brystimplantatene fjernet. «Jeg tar avgjørelsene, ikke han», svarer hun. Skaden var imidlertid skjedd. «Det var slutten på ekteskapet. Det var over. Han var ferdig med meg. (...) Han syntes jeg tok for mange avgjørelser alene», oppsummerer hun.

Et ekteskap mellom 1998 og 2004, og en detalj som ble avslørt senere

Selv om Sharon Stone ikke navnga personen det er snakk om, gjør konteksten det enkelt å identifisere eksmannen hennes: det er Phil Bronstein, en amerikansk journalist som hun giftet seg med i 1998 før paret offisielt gikk fra hverandre i 2004. Når det gjelder svulstene, vil de til slutt vise seg å være godartede – skuespillerinnen vil derfor ikke ha trengt en bilateral mastektomi.

I 2021 avslørte hun imidlertid en annen smertefull episode relatert til den samme prosedyren: hennes daværende kirurg skal angivelig ha implantert større brystproteser enn avtalt, uten hennes samtykke. Denne rekken av hendelser sier mye om hva kvinner kan oppleve i forholdet til sin egen kropp.

Gjennom dette vitnesbyrdet belyser Sharon Stone det som for mange fortsatt er tabu: vanskeligheten noen kvinner møter med å få sine medisinske valg respektert av omgivelsene. Hun minner oss også om at ingen avgjørelse av en så personlig art noen gang skal være underlagt noens dom, selv ikke noen som står dem nær.