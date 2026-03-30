I et rødt korsett hevder Christina Aguilera stilen sin på scenen.

Anaëlle G.
@xtina / Instagram

Den amerikanske sangeren og låtskriveren Christina Aguilera vakte nok en gang oppsikt med sine klesvalg på Sips & Sounds Music Fest i Austin. Hun er kjent for sine dristige sceneantrekk, og opptrådte i et rødt skinnkorsett, noe som bekreftet hennes forkjærlighet for strukturerte og uttrykksfulle silhuetter under opptredenene sine.

Et slående antrekk på Sips & Sounds Music Fest

Plagget, laget av preget skinn med slangeeffekt, hadde et tettsittende snitt som fremhevet Christina Aguileras figur. Korsettet viste frem tradisjonell snøring i midjen og strukturerte skåler, noe som skapte en balanse mellom klassisk estetikk og modernitet.

En silhuett designet ned til minste detalj

For å fullføre antrekket hadde Christina Aguilera på seg brune operahansker i skinn og matchende lårhøye støvletter. Hudfargede nettingstrømpebukser ga visuell kontinuitet og forsterket den overordnede harmonien. Sangerinnen valgte også en voluminøs frisyre med sideskill, mens noen bilder viser henne med smale briller, noe som gir et moderne preg til antrekket.

Dette klesvalget er i samsvar med scenebildet Christina Aguilera utviklet gjennom hele karrieren, hvor mote spiller en viktig rolle i konstruksjonen av hennes kunstneriske identitet.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Chris Horan (@chrishoran20)

Mote som en forlengelse av ytelse

På scenen er styling ofte et sentralt element i den visuelle opplevelsen som tilbys publikum. Artister bruker jevnlig mote for å forsterke effekten av opptredenen sin, uttrykke en bestemt estetikk eller fremheve den musikalske verdenen de ønsker å formidle. I denne sammenhengen illustrerer det røde korsettet som Christina Aguilera bruker et ønske om å skape en sterk visuell tilstedeværelse, i samsvar med energien i den musikalske begivenheten.

Med dette røde skinnantrekket bekrefter Christina Aguilera sin forkjærlighet for slående sceneantrekk, og blander klassiske referanser med moderne elementer. Dette stilvalget gjenspeiler viktigheten av image i musikkverdenen, der mote spiller en viktig rolle i kunstnerisk uttrykk.

Article précédent
Som 40-åring skaper denne amerikanske skuespillerinnen furore ved bassengkanten.
Article suivant
Som 51-åring innrømmer denne skuespillerinnen at hun ønsker å date yngre menn.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

