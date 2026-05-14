Som 68-åring skapte Sharon Stone furore i en «ultra-elegant» hvit dress.

Den amerikanske skuespillerinnen og filmprodusenten Sharon Stone gjorde nylig en slående opptreden på TCM Classic Film Festival, som ble holdt på Egyptian Theatre i Los Angeles. Hun valgte en hvit dress, kombinert med en ny frisyre som absolutt fikk folk til å snu seg. Kommentarer på innlegg som omtalte utseendet hennes roste hennes «ultra-elegante» utseende.

En hvit dress, fagmessig skreddersydd ned til minste detalj

For opptredenen sin på TCM Classic Film Festival valgte Sharon Stone en helhvit todelt dress. Midtplagget: en strukturert blazer utsmykket med skilpaddeskallknapper, brukt åpen over en matchende tanktopp, kombinert med perfekt skreddersydde bukser med rette ben. En enkel, men arkitektonisk silhuett som vektla presis skreddersøm snarere enn prangende detaljer.

På føttene valgte skuespillerinnen Gucci Horsebit-loafers i lakkskinn, en signaturstil for det italienske motehuset. Som smykker valgte hun en enkel gullkjede og en matchende ring – et minimalistisk valg som understreket de rene linjene i antrekket. Sminken hennes, som var helt gjennomsiktig, hadde en strålende hudtone, et hint av rosenrød blush og en naturlig leppefarge. Dette antrekket beviser at Sharon Stone er et av Hollywoods ikoner for tidløs eleganse.

Den fantastiske Sharon Stone før samtalen hennes med TCM-programleder Eddie Muller for visningen av THE MISFITS (1961). #TCMFF (med tillatelse fra TCM) pic.twitter.com/F3VVd0zp91 — Aurora (@CitizenScreen) 6. mai 2026

En tilbakekomst til langt hår

Selv om antrekket hennes absolutt gjorde inntrykk, var det Sharon Stones frisyre som utløste den mest utbredte reaksjonen. Siden 1998 har skuespillerinnen blitt synonymt med sine korte hårklipp – pixie-klipp og elegante bob-frisyrer. Denne gangen skapte hun furore med gyllenblondt hår, med lag som rammer inn ansiktet og en myk, flagrende føning.

Tina Farey, redaksjonssjef hos Rush, analyserte denne nye stilen: «Sharon Stone har droppet sin firkantede lob for en stil som minner om 90-tallslooken hennes. Skuespillerinnen kombinerte sin spenstige hårbølge med en nydelig kasjmirblond, en lettstelt, varm nyanse. Denne fargen harmonerer perfekt med en naturlig lys base, mens tillegget av beige, karamell og honning-høydepunkter gir dybde og dimensjon.» En omhyggelig utformet transformasjon som stemmer overens med denne sesongens hovedtrend: «c-krøllen», en hårkrøll som er bøyd innover og etterligner bokstaven C.

Eleganse har ingen aldersgrense.

På sosiale medier strømmet reaksjonene inn under innleggene som var dedikert til utseendet hennes. Mange roste valget av hvit dress og det moderne utseendet hennes. «Ultra elegant», var en av kommentarene fra internettbrukere som overøste Sharon Stone med ros for antrekket hennes.

Utover stil sender dette utseendet et sterkt budskap. I likhet med den amerikanske skuespillerinnen og modellen Brooke Shields, eller den amerikanske skuespillerinnen Kelly Rutherford før henne, er Sharon Stone en av de kvinnene som nekter å forsvinne i glemselen etter en viss alder. Ved å omfavne sterke motekoder – ren skreddersøm, en arkitektonisk silhuett, en ny frisyre – minner hun oss om at eleganse og risikotaking ikke er forbeholdt de «yngre generasjonene». Dette budskapet gir spesielt sterk gjenklang i en bransje som fortsatt er rask til å henvise såkalte modne kvinner til sidelinjen.

Med sin hvite dress og nye lange hår skapte Sharon Stone dermed et av de mest omtalte antrekkene på TCM Classic Film Festival 2026. Et utseende som bekrefter, om det skulle være behov for ytterligere bevis, at skuespillerinnen er fri fra aldersrelaterte begrensninger.