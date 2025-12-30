«Jeg har allerede kysset jenter»: Kate Winslets avsløring som skaper oppstyr

Den britiske skuespillerinnen og produsenten Kate Winslet har nylig skapt overskrifter med en avsløring om sine tidlige romantiske opplevelser, noe som har resonnert bredt hos offentligheten og gjenopplivet diskusjoner om hvor flytende romantiske opplevelser er i ungdomsårene.

«Jeg har allerede kysset jenter»: skuespillerinnens tilståelse

Kate Winslet, som ble invitert til podkasten « Team Deakins », gjenopplevde sin aller første store filmrolle i «Heavenly Creatures», som ble utgitt i 1994. Hun spilte Juliet Hulme, en tenåring fanget i et tragisk og intenst bånd med Pauline Parker, spilt av Melanie Lynskey. Under intervjuet forklarte skuespillerinnen at noen av hennes egne erfaringer hadde hjulpet henne å forstå intensiteten i forbindelsen mellom disse to unge jentene.

Hun avslørte at noen av hennes første intime opplevelser i ungdomsårene var med både kvinner og menn. Hun forklarte at hun hadde «kysset noen jenter» og «noen gutter», og understreket at hun ikke var spesielt opptatt av «det ene eller det andre» på den tiden, men at hun fremfor alt var «veldig nysgjerrig og følsom for styrken i emosjonelle forbindelser».

En måte å bedre forstå "himmelske skapninger"

I en diskusjon om denne fortiden forklarer Kate Winslet at hun forsto den intense, til tider obsessive, naturen til båndet mellom de to tenåringsjentene i «Heavenly Creatures» dypt. Hun sier at hun umiddelbart ble dratt inn i den emosjonelle «virvelen» i denne historien, samtidig som hun husker den tragiske nedadgående spiralen til den virkelige duoen, som kulminerte i drapet på Paulines mor, overbevist om at hun hindret dem i å være sammen.

Skuespillerinnen presiserer at hun åpenbart ikke kunne identifisere seg med den kriminelle handlingen, men at hun forsto godt hvor mye en ung persons sinn kan påvirkes og formes av en sentral figur i livet deres. Denne avsløringen kaster et mer intimt lys over hvordan hun tilnærmet seg denne rollen, som nå regnes som et vendepunkt i karrieren hennes.

Disse ordene er en del av en reise preget av dommer.

Denne uttalelsen kommer på et tidspunkt hvor Kate Winslet snakker mer og mer åpent om sine personlige erfaringer. Hun har allerede fortalt om hvordan hun møtte sårende bemerkninger om kroppen sin i svært ung alder, og noen har rådet henne til å holde seg til «feite roller». Hun snakket også ut, med betydelig følelse, om den feite skammen hun ble utsatt for under innspillingen av «Titanic».

Ved å dele sine første intime opplevelser med en slik enkelhet i dag, bidrar hun til å normalisere det faktum at ungdomstiden ofte er en tid for spørsmål, eksperimentering og oppdagelse, uten at det er nødvendig å begrense alt til rigide kategorier.

En spesiell resonans for publikum

Denne tilståelsen utløste mange reaksjoner på sosiale medier, ikke bare fordi den involverer en Oscar-vinnende stjerne, men også fordi den setter ord på noe mange har opplevd uten noen gang å uttrykke det. Ved å snakke om sin nysgjerrighet med både jenter og gutter, uten å dramatisere eller rettferdiggjøre seg selv, projiserer Kate Winslet bildet av en kvinne som aksepterer fortiden sin med perspektiv og ro.

Til syvende og sist er Kate Winslets avsløring en del av en bredere bevegelse der mange offentlige personer diskuterer kompleksiteten i sine emosjonelle og fysiske opplevelser, noe som bidrar til å gjøre disse temaene mindre tabubelagte og mer nyanserte. For mange tjener vitnesbyrdet hennes som en påminnelse om at det er mulig å utforske, å gjøre feil, å søke, uten at dette nødvendigvis definerer hele ens identitet for livet.