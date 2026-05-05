Tennisspilleren Serena Williams gir leopardmønsteret en overraskende vri.

Den amerikanske tennisspilleren Serena Williams gjenopplevde nylig leopardmønsteret med en uventet skjønnhetstwist som snudde seg – og gjenopplivet en trend.

En Sports Illustrated-fest i Florida

30. april 2026 deltok Serena Williams på Sports Illustrated Race Weekend Kickoff på restauranten The Surf Club i Surfside, Florida. Dette private arrangementet samlet kjendiser og sportspersonligheter bare dager før Formel 1 Miami Grand Prix – der Serena Williams også var til stede på tribunen dagen etter for Ferraris testøkt.

En gradient leopardkjole

Hovedplagget i antrekket var en tettsittende maxikjole med høy halsutringning, der det brune og gullfargede leopardtrykket gradvis falmet nedover kroppen til en dyp svart kant ved føttene. Denne gradienteffekten – fra dyretrykk til monokrom – ga kjolen en uventet sofistikasjon.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Caroline Wozniacki (@carowozniacki)

Den overraskende detaljen: blekede øyenbryn

Det var denne skjønnhetsdetaljen som utløste alle reaksjonene på sosiale medier. Serena Williams viste frem det som så ut til å være blekede øyenbryn, kombinert med myke blonde bølger. Dette valget, som plasserer mesteren blant tilhengerne av trenden med «blekede bryn» – som ble populær på catwalken før den tok over sosiale medier – endret balansen i antrekket hennes fullstendig: det ble mer avantgarde.

Neste dag: et hvitt linutseende fra topp til tå, det stikk motsatte av hva man kanskje forventer.

Dagen etter arrangementet endret Serena Williams antrekket sitt fullstendig og iførte seg et helhvitt linantrekk under Miami Formel 1 Grand Prix: en cargovest med store funksjonslommer og en rå fald, brukt over en hvit skjorte og linbukser med snøring. Hun beholdt de samme lagvise halskjedene, men valgte en mørkere leppestift og en solkysset blush. To kontrasterende stiler på 24 timer – og begge utstrålte like lett.

En kjole med leopardprint i grader, blekede øyenbryn og en svart blazer – Serena Williams har dermed nok en gang bevist at hun vet nøyaktig hvordan man gjør et antrekk uforutsigbart.