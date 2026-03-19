Rosalía setter fyr på scenen med en garderobe verdig en futuristisk ballett

På scenen tøyer noen artister grensene for både visuell og musikalsk fremføring. Kostymer blir da et sentralt element i showet. Dette er den vellykkede tilnærmingen til Rosalía, som markerte lanseringen av sin eLUX-turné med en kunstnerisk retning som blander klassisk dans, futuristisk estetikk og sceneillusjoner.

En bemerkelsesverdig lansering i Lyon

Det var på LDLC Arena, 16. mars 2026, at Rosalía startet sin internasjonale turné. Ifølge People Magazine presenterte den spanske sangeren, låtskriveren og musikeren «et show bygget rundt et spesielt forseggjort visuelt univers» .

Fra de aller første minuttene er tonen satt: forestillingen overskrider ren musikk og omfavner en helhetlig tilnærming, i likhet med opera eller moderne ballett. Programmet inneholder en settliste på rundt tjue sanger, akkompagnert av utviklende scenografi og slående kostymeskift.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Rosalía (@rosalialivevocalss)

Antrekk inspirert av ballett

Blant de mest omtalte elementene står kostymevalgene i sentrum. Rosalía, spesielt, dukker opp i et antrekk direkte inspirert av klassisk ballett: en hvit trikot, rosa tutu og ballettsko, gjenskapt med en moderne estetikk. Dette antrekket, kombinert med den eteriske koreografien, forsterker inntrykket av en fusjon mellom konsert og kunstnerisk fremføring.

Rosalía blir noen ganger båret eller ledsaget av dansere, noe som skaper visuelle tablåer som minner om en koreografisk forestilling. Andre silhuetter beriker denne verdenen: flagrende kjoler, strukturerte plagg eller ensembler som blander lette stoffer med mer grafiske detaljer.

Mellom mote, performance og historiefortelling

Rosalías garderobe er mer enn bare en serie antrekk. Den bidrar til en sammenhengende fortelling, der hvert antrekk gjenspeiler en spesifikk stemning eller kunstnerisk intensjon. Vi observerer overganger mellom silhuetter inspirert av klassisk dans og andre som er mer moderne, og minner om klubb- eller avantgarde-estetikk. Dette mangfoldet gjenspeiler hennes musikalske identitet, kjent for å «blande påvirkninger og sjangere». Kostymet blir deretter en forlengelse av denne hybride tilnærmingen.

Utover kostymene er showets visuelle dimensjon også avhengig av et nitid scenografidesign. Rosalía bruker optiske illusjoner, og leker med perspektiver, former og bevegelse på scenen. Noen forestillinger viser henne opphengt eller innrammet av grafiske elementer manipulert av danserne, noe som skaper nesten abstrakte bilder. Denne tilnærmingen forsterker showets identitet, der hver sang blir et komplett tablå, bygget rundt et spesifikt visuelt univers.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av @rosalia.australia

En ambisiøs internasjonal turné

«LUX Tour» skal fortsette i flere land, med en rekke datoer annonsert over hele verden. Denne turneen følger utgivelsen av albumet hennes «Lux», som ble lansert i november 2025. Gjennom dette prosjektet bekrefter Rosalía sin posisjon på den internasjonale scenen, og tilbyr show der den visuelle dimensjonen spiller en like viktig rolle som musikken.

Med denne nye forestillingen tilbyr Rosalía mye mer enn en konsert: en altoppslukende opplevelse der mote, dans og iscenesettelse samhandler. Garderoben hennes, inspirert av ballett, men gjenskapt med en moderne estetikk, illustrerer en klar intensjon: å forvandle hver forestilling til et visuelt kunstverk. Denne tilnærmingen bidrar til å omdefinere konvensjonene for moderne musikalsk fremføring.