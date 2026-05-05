Som 61-åring inntar skuespillerinnen Lisa Rinna et topp-til-tå-utseende som vekker reaksjoner.

Den 2. mai 2026, på Met Gala-forfesten som ble arrangert av Jeff Bezos og Lauren Sanchez i leiligheten deres i New York, gjorde den amerikanske skuespillerinnen Lisa Rinna et dobbelt inntrykk: med frisyren sin og med kjolen sin. Begge deler utløste umiddelbart reaksjoner på sosiale medier.

Årets mest stjernespekkede fest før Met Gala

Amazon-grunnleggeren og den amerikanske milliardæren Jeff Bezos og hans kone, den amerikanske TV-programlederen Lauren Sánchez Bezos, arrangerte en fest før Met Gala i residensen sin i New York City i NoMad-området, og trakk til seg en rekke kjendiser. Paret er medformanne og hoveddonorer for Met Gala i 2026, der temaet er «Kostymekunst» – en utforskning av forholdet mellom klær og kropp.

Den kirsebærrøde falske hauken – hårforvandlingen som deler meninger

Den amerikanske skuespillerinnen Lisa Rinna droppet sin signaturfrisyre for en «radikal» transformasjon: sidene ble glattet tilbake i en mullet-effekt, og et snev av kirsebærrøde striper ble stylet til pigger på kronen – en «faux-hawk» med en utpreget Y2K-estetikk. Denne frisyren polariserte umiddelbart reaksjoner på sosiale medier: noen roste dristigheten til «en 61 år gammel kvinne som ikke er redd for noe», mens andre syntes stilen var «for mye» allerede før de så antrekket.

En svart kjole med frynser og fjær som ikke overlater noe til tilfeldighetene

Antrekket passet perfekt til frisyren: en lang svart kjole med lange ermer, overdelen utelukkende laget av halvgjennomsiktig netting, i kontrast til det flagrende silkeskjørtet med høy midje. Svarte frynser som falt ned langs armene og rundt livet, ga strategisk dekning. Røde fjær som falt ned langs armene ga et uventet element av volum og farge til antrekket.

Tilbehør som fullfører bildet

Leopardmønstrede platåsandaler med kraftige såler gjorde Lisa Rinnas høyde flere centimeter høyere, mens en svart skinnclutch fullførte et dristig helsvart og rødt utseende. Sminken hennes fulgte samme logikk: svart eyeliner som strakte seg utover øyenbrynene, røkt fuchsia øyenskygge, solnedgangsblush og rosa Pepto-Bismol-leppestift.

En rød fuskehauk, fjær, frynser og platåsko med leopardmønster – Lisa Rinna oppsummerte i én antrekk det som gjør Met Gala-messen så uimotståelig: ingen spiller det trygt. Ideen er å gjøre et statement.

Ved å vise frem magemusklene sine i en dekonstruert kjole, vekker sangerinnen Victoria Monét reaksjoner
Tennisspilleren Serena Williams gir leopardmønsteret en overraskende vri.

