På Met-gallaen skapte pluss-size-modellen Ashley Graham furore

Hvert Met Gala-antrekk setter sitt preg på kvelden på sin egen måte. Ashley Grahams antrekk i år, 2026, er et godt eksempel: en kjole sydd helt direkte på kroppen hennes, inspirert av slangeskinn, som åpnet kvelden med sjelden kunstnerisk presisjon.

Vertinne og første ankomst på den røde løperen

Ashley Graham var en av de første kjendisene som besteg trappene til Metropolitan Museum of Art natten 4.–5. mai 2026, som medprogramleder for Vogue Met Gala-direktesendingen, sammen med skuespillerinnen, DJ-en og radioverten La La Anthony og den britiske modellen og skuespillerinnen Cara Delevingne. Hun gjennomførte det med uanstrengt eleganse – og et antrekk som umiddelbart satte tonen for kvelden.

En kjole sydd direkte på huden

Kjolen som Ashley Graham brukte var fra Dimitra Petsa, den greske grunnleggeren av Di Petsa – et merke kjent for sin signaturkjole med «wet look». Kjolen, med sine hudfargede fargetoner og vevde nettingdetaljer, var inspirert av slangeskjell – en annen hud i ordets rette forstand. Teamet sydde hele kjolen direkte på Ashley Grahams kropp før hun gikk på den røde løperen.

Designeren fortalte Vogue: «Jeg har alltid beundret Ashley for hennes intelligens og skjønnhet, og det er en drøm å kle henne til en så viktig anledning.» Dette er også første gang en Di Petsa-kreasjon har blitt brukt på Met Gala.

En hyllest til museets håndverkere

Ifølge Vogue var Ashley Grahams antrekk en hyllest til kunstnerne som viet sine liv og hender til å skape skulpturene som vises på museet. Dette budskapet var i samsvar med årets tema for 2026, «Kostymekunst» – ideen om at klær kan være like verdifulle, like forseggjorte og like meningsfulle som et kunstverk. Kjolen hadde V-hals, vevde nettingdetaljer og et langt slep, en nesten nøyaktig kopi av et antrekk som ble presentert på Di Petsa høst/vinter 2026-visningen.

Tilbehør, helt ned til fingrene

Ashley Graham hadde på seg pumps fra Gianvito Rossi og en bunke diamantøredobber fra Zales. Den mest slående detaljen: en manikyr i krom med sølvdetaljer, med fingertupper dyppet i sølvmetall – en unik effekt som utvidet det skulpturerte utseendet til ekstremitetene. Sminken hennes, av Jimmy Stam, fokuserte på naturlig skjønnhet – falske øyevipper og rosa leppestift – mens det brune håret hennes var stylet i en glatt, våt look.

Seks opptredener på Met Gala

Dette var Ashley Grahams sjette opptreden på Met Gala. I 2025 hadde hun på seg en stripete ullkjole fra BOSS inspirert av herreklær fra 1990-tallet. I 2024 hadde hun på seg en kjole fra Ludovic de Saint Sernin som krevde over 500 timers arbeid. Hvert år bekrefter hun at mote kan og bør være for alle kroppstyper – og at verdens største museum ikke er noe unntak.

En kjole sydd rett på huden, forkrommede fingre og en tilstedeværelse på første rad fra det øyeblikket den røde løperen åpnet – Ashley Graham beviste nok en gang at hun ikke bare er invitert til Met-gallaen. Hun er en del av den.