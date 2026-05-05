Blake Lively strålte i en spektakulær firemeterskjole på Met-gallaen.

Den amerikanske skuespillerinnen og modellen Blake Lively hadde ikke returnert til Met Gala siden 2022. Da hun dukket opp igjen på trappene til Metropolitan Museum of Art natten til 4.–5. mai 2026, var det med en kjole som var vel verdt den fire årene lange ventetiden – og fire meter med slep.

En arkivert Versace-kjole fra 2006

Blake Lively var medformann for Met-gallaen i 2022, iført en Versace-kjole som forvandlet seg live på den røde løperen – og ble et av de mest minneverdige øyeblikkene i arrangementets nyere historie. I år gjorde hun sin storslåtte comeback etter fire års fravær, iført en Atelier Versace-kjole fra våren 2006, et arkivstykke personlig utvalgt og godkjent av Donatella Versace.

Blake fortalte Vogue: «Blake har hatt så mange ikoniske øyeblikk med Versace på Met, og i kveld er intet unntak.» Pastellkjolen, inspirert av venetianske rokokkomalerier fra 1700-tallet, hadde en drapert overdel brodert med edelstener i en gradient av myke toner, flere skulpturelle fremspring ved hoftene som fremkaller formene til barokke kirkeinteriører, og et 4 meter langt slep.

«Klær er et lerret»

Da hun ble intervjuet av Vogue på den røde løperen, forklarte Blake Lively valget sitt: «Fordi temaet er basert på kunst, ville jeg bruke et arkivplagg. Et klesplagg er virkelig et lerret, og det forteller en historie. Å kunne velge et plagg som har sin egen historie og har bestått tidens tann var spesielt.» Hun beskrev også kjolen som å ligne «en soloppgang og en solnedgang» samtidig.

Kveldens «mest personlige» veske

Utover kjolen var det et diskret tilbehør som berørte mest: en personlig Judith Leiber Couture minaudière, der de fire sidene var utsmykket med tegninger av hvert av hennes fire barn. En intim og rørende kontrast til storheten i resten av kjolen – en påminnelse om at selv på verdens flotteste røde løper er det familien som betyr mest.

Tilbehør som matcher rommets kvalitet

Blake Lively fullførte antrekket sitt med Christian Louboutin-hæler, Lorraine Schwartz-smykker og håret i gamle Hollywood-bølger som falt ned over skuldrene. Sminken hennes, med californiske bronsefargede striper og subtil eyeliner, balanserte kjolens barokke storhet uten å prøve å konkurrere med den.

En fortsettende historie med Versace på Met

Denne kjolen fra 2026 er endelig en del av en Versace-Lively-saga som strekker seg over mer enn et tiår med Met-gallaer: den gylne havfruekjolen med blå fjær i 2017, den broderte burgunderfargede «Heavenly Bodies»-kjolen i 2018, Frihetsgudinnen-kjolen i 2022 – og nå denne pastellfargede rokokkokjolen med et 4 meter langt slep. Hvert år, et nytt kapittel i den samme historien.

Fire års fravær, et fire meter langt tog, fire barnetegninger på en minaudière – Blake Lively gjorde dermed et comeback som kombinerte skue og intimitet med sjelden presisjon. Akkurat slik vi forventet at hun skulle gjøre.