Som 67-åring skapte Jamie Lee Curtis furore i en minimalistisk hvit kjole

Den amerikanske skuespillerinnen, produsenten og regissøren Jamie Lee Curtis skapte furore i en minimalistisk hvit kjole under den 19. årlige California Hall of Fame-seremonien i Sacramento.

Raffinert og tidløs eleganse

Til dette prestisjefylte arrangementet 19. mars 2026 på California Museum valgte Jamie Lee Curtis en plettfri hvit langermet midikjole. Den rette, flagrende silhuetten, uten overflødige pynt, fremhevet figuren og den naturlige karismaen hennes. Dette diskrete plagget stod i kontrast til de mer forseggjorte antrekkene til de andre gjestene, og bekreftet hennes status som dronningen av elegant minimalisme.

Et valg som feirer karrieren hans

Jamie Lee Curtis ble innlemmet i California Hall of Fame sammen med olympiere som den amerikanske atleten Carl Lewis og den tidligere amerikanske konkurransesvømmeren Janet Evans, og legemliggjør Hollywoods enkelhet. Den hvite kjolen på California Museum symboliserte til syvende og sist renhet og fornyelse, og gjenspeilte hennes 50 år lange karriere – fra «Trading Places» til hennes Oscar-vinnende roller.

Enstemmige beundringsteorier

På Instagram og X (tidligere Twitter) gikk bildene fra den røde løperen viralt: «Jamie Lee Curtis, selve symbolet på eleganse som 67-åring», «Den hvite kjolen er perfekt, absolutt enkelhet.» Fans roste selvtilliten hennes og beundret evnen hennes til å kombinere diskret eleganse med naturlig sjarm. Som 67-åring trosset Jamie Lee Curtis aldersnormer, unngikk kunstigheter og demonstrerte at eleganse og selvsikkerhet ikke kjenner noen grenser.

Kort sagt, den amerikanske skuespillerinnen, produsenten og regissøren Jamie Lee Curtis viste at minimalistisk eleganse trumfer overflod i en alder av 66 år. Denne ikoniske hvite kjolen feiret hennes legendariske karriere og legemliggjorde en selvsikker kvinne, noe som gjorde henne til den ubestridte stjernen i denne californiske kvelden.