Denne amerikanske skuespillerinnen fra Euphoria reagerer på kritikk om ansiktet sitt

Den amerikanske skuespillerinnen Chloe Cherry, som ble berømt i serien «Euphoria», er lei av kommentarer om utseendet sitt. Hun har bestemt seg for å svare og fordømmer en «ekte besettelse av ansiktet sitt».

Et «sosialt eksperiment» i møte med kritikk

I et videointervju med et britisk kvinnemagasin adresserte Chloe Cherry flommen av kritikk rettet mot leppene hennes siden hun dukket opp i den andre sesongen av serien Euphoria. «Alle sa: 'Herregud, leppene dine er enorme!' Og jeg tenkte: 'Vel, det er ansiktet mitt'», fortalte hun. For skuespillerinnen tok denne skreden av reaksjoner preg av et «sosialt eksperiment», som avslører hvordan folk dømmer noen som velger å endre sin egen kropp. «Folk bryr seg altfor mye om hva andre mennesker gjør med sine egne ansikter», hevdet hun.

Lepper som har gått viralt siden «Euphoria»

Helt siden hun spilte Faye i den populære HBO-serien har Chloe Cherrys utseende vært under intens gransking. Hennes ankomst i sesong 2 drev henne til berømmelse, men utløste også en flom av memer og kommentarer om hennes fyldige lepper. Allerede i 2022 betrodde hun seg til Variety om sin forbauselse over omfanget av fenomenet: antallet overskrifter og publikasjoner viet til munnen hennes virket rett og slett «surrealistisk» for henne.

En tydelig og ærlig tilnærming til endringene hennes

Langt fra å gjemme seg, omfavner Chloe Cherry valgene sine fullt ut. «Jeg får selvsagt leppefyll», forklarte hun i en skjønnhetsvideo for Vogue. Hun innrømmer til og med at hun har fått dem gjort så ofte at hun ikke lenger trenger bedøvende krem. «Det er min greie», oppsummerer hun. Chloe Cherry erkjenner at hun i utgangspunktet brukte Botox og fyllstoffer fordi hun ikke likte ansiktet sitt, før det ble «en vane». Med humor spøker hun om pannen sin, som hun mener hun har fått så mye arbeid på at muskelen har «atrofiert». Til tross for dette sier hun at hun er «fornøyd med resultatet».

En debatt om friheten til å bestemme over sin egen kropp

Utover hennes personlige erfaring, fremhever Chloe Cherrys uttalelse et avgjørende sosialt spørsmål: alles rett til å kontrollere sitt eget utseende uten å dømme. Ved å nekte å rettferdiggjøre seg selv, minner Chloe Cherry oss om en sannhet som ofte glemmes på nettet: ansiktet hennes tilhører bare henne. Dette budskapet om autonomi gir gjenklang i en tid hvor kvinners utseende mer enn noen gang kommenteres, dissekeres og kritiseres på sosiale medier.

Ved å ta direkte opp kritikken forvandler Chloe Cherry en tilbakevendende kontrovers til en bønn om individuell frihet. Hun sender et klart budskap: hva en person bestemmer seg for å gjøre med sin egen kropp er deres egen sak.