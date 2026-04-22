Lady Gaga tolker Hollywood-sjikk på sin egen måte

Fabienne Ba.
På New York-premieren av «The Devil Wears Prada 2» viste Lady Gaga nok en gang frem sin upåklagelige stil ved å nytolke klassisk Hollywood-sjikk. Arrangementet ga den amerikanske sangeren og låtskriveren muligheten til å avduke en estetikk direkte inspirert av gamle Hollywood, som blander tidløs eleganse med en dristig moderne vri.

En silhuett balansert mellom arkiver og modernitet

Til dette opptredenen valgte Lady Gaga en strukturert svart kjole fra Saint Laurent-arkivene. Det tettsittende plagget, med sin skulpturelle silhuett, fremkaller gullalderen til amerikansk film, samtidig som det opprettholdt et tydelig moderne preg. Valget av denne kjolen forsterket en teatralsk og elegant estetikk, typisk for de mest ikoniske røde løperne.

For å fullføre dette antrekket valgte Lady Gaga slående, glitrende tilbehør, inkludert stjerneformede øredobber, og sminke sentrert rundt røykfylte øyne kombinert med nude lepper. Den overordnede effekten var en sterk visuell sammenheng, der hvert element forsterker fortellingen om en nytolkt eleganse.

En fornyet Old Hollywood-frisyre

På skjønnhetsfronten overrasket Lady Gaga alle med en elegant, lav hestehale, stylet med en dyp skill og myke bølger. Denne frisyren, inspirert av klassiske filmikoner, fikk en moderne vri med en ultraren finish og en subtil kontrast mellom mørkere røtter og lysere lengder.

En kunstner vant til stilistiske transformasjoner

Lady Gaga, kjent for sine konstante transformasjoner, har i flere år vekslet mellom lysende blond, dyp svart og mer eksperimentelle nyanser, noe som gjør bildet hennes til et ekte lerret for kunstnerisk uttrykk. Denne siste opptredenen er en del av denne pågående utviklingen, der mote blir et narrativt språk i seg selv.

Ved å gjenoppleve Hollywood-chic på sin egen måte, bekrefter Lady Gaga sin status som et moteikon som er i stand til å gjenoppfinne klassikerne. Ved å blande en hyllest til filmens gullalder med en moderne stilvisjon, leverer hun et utseende som kombinerer eleganse, teatralitet og stilistisk mestring.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
