Mellom padlebrett og seiling deler Amy Schumer ferien sin med sønnen

Anaëlle G.
@amyschumer / Instagram

Sommeren har offisielt begynt for Amy Schumer. Den amerikanske standupkomikeren, skuespillerinnen og manusforfatteren delte bilder fra sin solfylte yachtferie, inkludert padlebrettkjøring, vannscooterkjøring og kvalitetstid med sønnen Gene.

En solfylt ferie på en yacht

Amy Schumer ga følgerne sine et glimt av drømmeferien gjennom en serie bilder lagt ut på Instagram. Hun stråler i en livlig rød badedrakt med en stor stråhatt, balanserende på et padlebrett midt i dypblått vann. Tro mot sin skarpe vidd begrenset hun seg ikke til "beskjedene" positurer: i et annet bilde, sittende på en vannscooter iført svart hjelm og redningsvest, stikker hun tungen ut og gir lekent kameraet langfingeren. En unik måte for henne å feire sommerens ankomst.

Et rørende bånd med sønnen Gene

Utover moroa var denne turen fremfor alt en mulighet til å dele dyrebare øyeblikk som familie. På et av de mest hjertevarmende bildene kjører Amy Schumer en vannscooter med sin 7 år gamle sønn, Gene, bak seg. Den lille gutten, hvis ansikt er maskert for å beskytte privatlivet sitt, har på seg blå hjelm, redningsvest og våtdrakt.

Et opphold i stil med «White Lotus», humoristisk versjon

Resten av albumet avslører en postkortlignende setting, verdig «White Lotus»-serien – men alltid farget av Amy Schumers karakteristiske selvironikk. Komfortabelt tilrettelagt på yachten i et svært «stille luksuriøst» brunt og hvitt silkeantrekk, grimaserer hun lekent mens Genes lille hånd forsiktig skyver ansiktet hennes bort.

På et annet bilde poserer hun, later som hun er dramatikkfull og ser ut i det fjerne, utstyrt med stråhatt, solbriller og en rød vifte med ordet «air conditioning» på. Amy Schumer likte også denne turen i selskap med venner.

Mellom vannsport og latterutbrudd nyter Amy Schumer en ferie som gjenspeiler personligheten hennes: solrik, bekymringsløs og full av ømhet. Denne sommerferien beviser at hun vet bedre enn noen andre hvordan man blander avslapning, selvironikk og familiebånd.

Sangerinnen Madison Beer skaper furore i et vintage grønt fløyelskorsett

