Med et «naturlig» utseende setter Adriana Lima fyr på sosiale medier

Léa Michel
@adrianalima/Instagram

Adriana Lima, brasiliansk modell og kjent Victoria's Secret-ambassadør, har nylig skapt furore med en Instagram-karusell med tittelen «February in LA», hvor hun poserer pakket inn i et hvitt håndkle på sengen sin.

Et innlegg som spiller det enkelt

Sittende på en himmelseng med plettfrie laken, i et mykt opplyst rom, synes Adriana Lima å henge i et øyeblikk av ro. Blikket hennes, litt fortapt i vinduet, utstråler den naturlige elegansen som har smidd henne til en legende på catwalken. Atmosfæren er intim, nesten stille, langt unna kjas og mas fra moteshow og blinkende kameraer.

Serien på ni bilder fanger ulike fasetter av hennes daglige liv i Los Angeles. Hun leker med lys og skygge, og deler en selfie tatt på treningsstudioet, med håret raskt satt opp. Dette står i skarp kontrast til det høyglanspolerte bildet publikum spontant forbinder med den tidligere Victoria's Secret-modellen. Her er det ingen sofistikert iscenesettelse: bare autentisiteten til et øyeblikk fanget spontant. Denne enkelheten fremhever en tidløs skjønnhet, fri for kunstighet. Vi ser en kvinne i fred, selvsikker, som fullt ut omfavner sin alder og sin reise.

Under innlegget strømmet fansen til. Kommentarene strømmet inn: «en engel», «guddommelig vakker», «fortsatt dronningen». Dusinvis av røde hjerter, GIF-er av scener fra catwalken som minnet om hennes ikoniske år, og entusiastiske oppfordringer til flere «dumps» av bilder fullførte denne bølgen av digital beundring. Mellom nostalgi og fornyet beundring vitner disse bildene om en uforminsket forbindelse med publikum – en blanding av fascinasjon for ikonet og en ekte hengivenhet for kvinnen.

Et innlegg delt av Adriana Lima (@adrianalima)

En triumferende comeback etter Victoria's Secret

Adriana Lima, 44 år gammel og mor til tre, er en viktig skikkelse i motebransjen. I 2025 feiret hun en symbolsk milepæl: sitt 20. Victoria's Secret Fashion Show, der hun dukket opp på catwalken utsmykket med gull- og sølvvinger. Et kraftfullt, nesten mytisk bilde, som tjener som en påminnelse om hvorfor hun fortsatt er assosiert med merkets flamboyante og teatralske estetikk. Dette nye innlegget, delt fra Los Angeles, forlenger denne auraen samtidig som den forankrer den i en mer personlig virkelighet.

Kort sagt, de fleste reaksjonene hyller Adriana Limas karisma, og bekrefter hennes status som en levende legende til tross for sporadisk kritikk, dessverre uunngåelig i den digitale tidsalderen. Adriana Lima beviser dermed nok en gang at eleganse ikke bare ligger i utseende, men også i evnen til å navigere i mediestøyen med selvtillit og ro.

Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
På den røde løperen bryter denne skuespillerinnen reglene med en uformell detalj

