På den røde løperen bryter denne skuespillerinnen reglene med en uformell detalj

På den røde løperen er antrekkene ofte omhyggelig planlagt. Ved César-utdelingen i 2026 valgte den franske skuespillerinnen Leïla Bekhti å trosse forventningene med et uventet moteuttrykk.

Leïla Bekhti våger seg på en uformell vri på César Awards

Under César-utdelingen i 2026 vakte Leïla Bekhti oppmerksomhet med et antrekk som trosset tradisjonelle kveldsklær. Hun ble nominert til beste kvinnelige skuespiller for sin rolle i Ken Scotts «Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan», og gikk på den røde løperen i en spesiallaget kreasjon av Ami.

Hennes strukturerte kjole, med sin lett utsvingte kant, fremkaller tidløs eleganse. Detaljen som virkelig skilte seg ut, lå imidlertid et annet sted: en genser knyttet rundt skuldrene, som innrammet overkroppen og ga henne en mer avslappet fremtoning.

En silhuett designet ned til detaljene

Antrekket, unnfanget av Alexandre Mattiussi, grunnlegger og kunstnerisk leder av Ami, lekte med kontraster. Kjolen, som var tettsittende øverst og utsvingt fra hoftene, minnet om visse linjer inspirert av 1950-tallet. Åpne mules med hæl fullførte antrekket, mens et statement-halskjede og diskré øredobber ga et snev av livlighet. Genseren knyttet over skuldrene brøt med det forventede bildet av et formellt antrekk. Denne enkle, nesten hverdagslige gesten tilførte et snev av spontanitet til en svært kodifisert setting.

Den røde løperen, et testområde

Den franske skuespillerinnen Leïla Bekhti er ikke fremmed for å ta slående stilvalg. Ved César-utdelingen i 2024 valgte hun en smørgul satengkjole, som kontrasterte til den overvektige sorte fargen. Hennes tilnærming til den røde løperen er basert på konsistens: hun favoriserer sterke silhuetter uten å være prangende. Her visker den knyttede genseren ut grensen mellom kveldsantrekk og hverdagsantrekk. Dette valget gjenspeiler en bredere utvikling i den røde løper-etosen, der kjendiser våger å innlemme mer uformelle elementer i sofistikerte antrekk.

En ny vri på eleganse

Genseren som knytes over skuldrene, har lenge vært assosiert med en preppy-estetikk, og har gjort et bemerkelsesverdig comeback de siste sesongene. Denne detaljen, som har blitt sett på catwalken til Jacquemus, Loewe og Ami, har vist seg å være et kraftig element som kan forvandle et antrekk. Brukt med jeans fremkaller den uanstrengt eleganse. Over en formell kjole, som demonstrert av Leïla Bekhti, blir den en slående kontrast.

Leïla Bekhtis blikk på César-utdelingen i 2026 illustrerer en bredere trend: en mindre rigid, mer personlig eleganse. I stedet for å holde seg til en streng idé om formell antrekk, tilbyr hun en mer moderne tolkning. Kontrasten mellom den plettfrie kjolen og genseren som henger over skuldrene hennes skaper en subtil balanse. På sosiale medier ble antrekket hennes mye kommentert og rost for sin modernitet.

Under César-utdelingen i 2026 demonstrerte Leïla Bekhti at en enkel detalj kan forvandle et kveldsantrekk. Ved å knyte en genser over kjolen utfordret hun konvensjonene på den røde løperen, samtidig som hun beholdt en raffinert eleganse. Et diskret, men likevel slående moteuttrykk som minner oss om at stil noen ganger er avhengig av et uventet preg.