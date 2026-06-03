I et sofistikert antrekk gjorde Jennifer Lopez et slående opptreden i New York

Mens hun var i New York for å promotere filmen «Office Romance», valgte den amerikanske sangerinnen og skuespillerinnen Jennifer Lopez et antrekk som fikk oppmerksomhet. Antrekket besto av en blondetopp med en tydelig 2010-tallsinspirert detalj og en frisyre hun sjelden bruker.

En blondetopp med retrodetaljer

På et karusellbilde lagt ut på Instagram poserer Jennifer Lopez i en stroppeløs elfenbensfarget blondetopp med peplumdetalj i midjen. Denne volangdetaljen, veldig moteriktig på 2010-tallet, gjør nå comeback på den røde løperen. Hun kombinerte toppen med et svart makskjørt og en svart sløyfe gjemt i håret for en elegant kontrast mellom lys og mørkhet.

En frisyre som sjelden blir brukt

Når det gjelder frisyren, valgte Jennifer Lopez en halv oppsatt frisyre – håret satt bakover, resten løst – et alternativ hun sjelden velger. Ifølge motepressen hadde hun ikke brukt den siden et veldedighetsarrangement i mars, og før det, siden januar 2025. Vant til å ha håret nede, rett eller bølget, viste Jennifer Lopez dermed frem sine store gullringøreringer besatt med diamanter.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Jennifer Lopez (@jlo)

Tilbakekomsten av en trend fra 2010-tallet

Dette valget illustrerer et veletablert motefenomen: det store comebacket til peplum-frisyrer, symbolsk for tidlig på 2010-tallet. Denne stilen er gradvis på vei tilbake i forgrunnen, og har nylig blitt tatt i bruk av flere kjendiser som den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Emma Stone, den australsk-amerikanske skuespillerinnen, produsenten, sangeren og regissøren Nicole Kidman, og den kanadiske skuespillerinnen Rachel McAdams. Ved å gjenopplive den bekrefter Jennifer Lopez sin status som trendsetter.

Med en retro blondetopp, et svart makskjørt og en «uvanlig» frisyre gjorde Jennifer Lopez et elegant New York-opptreden. Med hver opptreden bekrefter hun sin skarpe sans for stil og sin evne til å kombinere nikk til tidligere trender med tidløs eleganse.