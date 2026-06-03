Brooks Nader bringer denne vintage «one-piece» oppdatert takket være et «uventet» tilbehør.

Den amerikanske modellen og TV-personligheten Brooks Nader delte en ny serie bilder på Instagram der hun nytolker stilen til vintagestrender. Nøkkelen til antrekket hennes? Et uventet tilbehør.

En blå og hvit topp med trykk, postkortstil

I sitt siste innlegg valgte Brooks Nader et koordinert plagg i et blått og hvitt trykk, nesten nautisk i stilen. Toppen, med sin dype utringning, omfavner en retro-vibe fullt ut: en sterk silhuett, flytende linjer og akkurat passe mengde minimalisme for å la mønsteret tale for seg selv. På de forskjellige bildene i karusellen ser man henne utforske stilen fra alle vinkler – sittende, stående, i profil – for å fremheve toppens presise snitt. Denne iscenesettelsen, tilsynelatende uanstrengt, forvandler et enkelt skjønnhetsinnlegg til en kvasi-mote-redaksjonell.

Den matchende sarongen, tilbehøret som forandrer alt

Det som gjør denne looken så unik er dens skjulte midtpunkt: sarongen. Dette draperte plagget, som bæres som et omslagsskjørt, er koordinert med toppen og ned til minste detalj og forener hele Brooks Naders antrekk, og tilbyr den visuelle kontinuiteten som er så karakteristisk for vintage-helheter fra 1950- og 1960-tallet.

Den gang brukte billedskjønne strandjenter disse to koordinerte plaggene lagvis for å skape illusjonen av ett enkelt plagg. Brooks Nader gjenoppliver denne teknikken med perfekt letthet. Sarongen slutter da å være et enkelt strandtilbehør og blir elementet som strukturerer hele antrekket – og som i seg selv gir det sin stilistiske dybde.

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Stablede armbånd og overdimensjonerte briller: et dristig retro-preg

For å fullføre antrekket valgte Brooks Nader tilbehør: armbånd på håndleddene, bøyleøreringer og overdimensjonerte solbriller. Tre nikk til strandikonene fra forrige århundre, fra Brigitte Bardot til Sophia Loren, som også sverget til disse solkyssede og statueaktige silhuettene. Denne iscenesettelsen minner oss nok en gang om hvor godt Brooks Nader har mestret stilen sin.

En ny kampanje av Agua Bendita

Selv om bildet har den spontane følelsen av et feriebilde, er det faktisk en del av en kampanje. Brooks Nader har nettopp blitt valgt til å representere den nye sommerkolleksjonen til det colombianske merket Agua Bendita, kjent for sine fargerike, håndlagde trykk og sin søramerikanske inspirasjon.

Kommentarene hopet seg opp i løpet av timer etter innlegget. «Besatt av dette antrekket», «nydelig», «sublimt» : tilbakemeldingene roste både antrekksvalget og måten Brooks Nader stylet det på. Bevis, om noen trengtes, på at med litt kunnskap og riktig tilbehør kan en klassiker bli slående moderne igjen.

Med dette antrekket minner Brooks Nader oss om en sannhet som mote stadig gjenoppdager: det er ikke alltid de mest ekstravagante plaggene som utgjør forskjellen, men kunsten å kombinere dem. Ved å kombinere en matchende sarong med den trykte toppen sin, skaper hun en silhuett som er både nostalgisk og moderne – og etablerer subtilt en av hovedtrendene sommeren 2026.