Denne duoen valgt av Harper Beckham kan godt bli sesongens inspirasjon.

@victoriabeckham / Instagram

Da Victoria Beckham feiret sitt nye samarbeid med Gap i New York, var det datteren Harper, like slående som moren, som fanget alles oppmerksomhet. Som 14-åring hadde tenåringen allerede sin helt egen stil, i sterk kontrast til morens couture-eleganse.

En sjelden mor-datter-opptreden i New York

24. april 2026 arrangerte den britiske motedesigneren og forretningskvinnen Victoria Beckham et Nordstrom-arrangement i New York City for å feire samarbeidet sitt med Gap. Harper Beckham dukket opp sammen med moren sin på arrangementet – et øyeblikk som var desto mer bemerkelsesverdig gitt datterens sjeldne offentlige opptredener. Bildene, som Victoria la ut på Instagram-stories, gikk raskt viralt på sosiale medier.

Det som slo observatører mest var den uhyggelige likheten mellom mor og datter. Harper hadde en blond hårklipp med midtskill, som var et direkte ekko av Victorias nye gyllenblonde striper, som ble avduket noen dager tidligere under en opptreden på Today Show 21. april. To generasjoner, to stiler, én signaturfrisyre.

Moteduoen med crop top og lav midje

Mens moren hennes valgte en strukturert midikjole i fargeblokker – pudderrosa, himmelblå og grå – valgte Harper en diametralt motsatt stil. Videregåendeeleven hadde på seg en kortermet svart crop top som avslørte magen, kombinert med vide, lavt sittende svarte bukser. Sandaler med åpen tå og hæl ga et snev av eleganse uten å gå på kompromiss med antrekkets avslappede følelse. Et monokrom, minimalistisk antrekk som var definitivt trendy med Gen Alpha-estetikken.

En kontrastfylt duo som er i ferd med å bli en trend i seg selv

Kontrasten mellom de to antrekkene – det ene couture-aktige og fargerike, det andre avslappet og monokrome – utløste like mye reaksjon som selve arrangementet. Mange så det som en perfekt illustrasjon av hvordan mote går i arv og tolkes på nytt gjennom generasjoner. Harper Beckham, med denne enkle crop-toppen og lavsittende kjolen, kan ubevisst ha skapt et av vårens mest kopierte antrekk.

Ved å blande en avslappet stil med oppdaterte Y2K-referanser, bekrefter Harper Beckham at neste generasjon mote allerede er her. I motsetning til Victoria Beckhams polerte eleganse, legemliggjør hennes crop top og lavsittende bukser en ny generasjon som ikke er redd for å bryte reglene. Én ting er sikkert: dette antrekket, som ble sett i New York, kan godt bli sesongens mest ettertraktede avslappede uniform.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Skuespillerinnen Meryl Streep ble rørt til tårer under et intervju

