«AI vil gjøre jobben sin»: Charlize Therons kommentar om Timothée Chalamet vekker kontrovers

Fabienne Ba.
Screen Charlize Theron dans le film « Gringo »

I et intervju med New York Times utløste Charlize Theron en sterk reaksjon ved å diskutere fremtidens skuespill i møte med kunstig intelligens. Den sørafrikansk-amerikanske skuespillerinnen, produsenten og modellen, som for tiden promoterer filmen sin «Apex», svarte på en tidligere uttalelse fra Timothée Chalamet om opera og ballett, som allerede hadde ført til kritikk i kulturmiljøet.

En direkte sammenligning mellom menneskelig kunst og kunstig intelligens

I sentrum av kontroversen fanget én setning spesielt oppmerksomheten: ifølge Charlize Theron vil «kunstig intelligens om ti år kunne gjøre Timothée Chalamets jobb». En uttalelse som av noen oppfattes som en provokasjon, av andre som en enkel refleksjon over kinoens utvikling. Her kontrasterer Charlize Theron forestillinger generert eller assistert av AI-systemer med kroppsliggjorte former for kunstnerisk uttrykk, særlig live-skuespill og fysisk fremførelse.

Hun er kjent for sin bakgrunn som danser, og bruker sin personlige erfaring til å fremme tradisjonelle kunstneriske disipliner. Hun er utdannet i klassisk ballett ved Joffrey Ballet School, og vektlegger de ekstreme kravene til denne disiplinen, preget av fysisk stringens og repetisjon. Denne erfaringen gir næring til hennes overbevisning om at visse kunstformer, spesielt de som er basert på kropp og tilstedeværelse, fortsatt er vanskelige å erstatte med teknologi.

Kunstig intelligens og film: en stadig mer fremtredende debatt

Charlize Therons kommentar er en del av en bredere diskusjon om AIs innvirkning på de kreative næringene. Med digital dubbing, genererte avatarer og algoritmeassisterte manus gjennomgår kino allerede en dyp transformasjon. For noen fagfolk representerer disse verktøyene en mulighet for innovasjon. For andre reiser de spørsmålet om den gradvise forsvinningen av det menneskelige elementet i kunstnerisk skapelse.

En kontrovers som avslører nåværende kulturelle spenninger

Utover Timothée Chalamets individuelle tilfelle, belyser denne uttalelsen en dypere debatt: plassen til menneskelig ferdighet i kunstneriske yrker i møte med økende automatisering. Fanget mellom å beskytte tradisjonelle ferdigheter og utforske nye teknologier, befinner filmindustrien seg ved et vippepunkt.

Kort sagt har Charlize Therons bevisst direkte uttalelse gjenopplivet en sensitiv debatt om fremtiden for skuespill i en tidsalder med kunstig intelligens. Den understreker en økende bekymring: at kunstnerisk skapelse vil bli omdefinert i takt med teknologiske fremskritt, til skade for det menneskelige element.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Hvem er den australske influenceren Leah Halton, som har rekordmange «likes»?
Rihanna har på seg en revet blondekjole og skaper sensasjon

